Прекращение огня в Украине: Трамп установил Путину 'психологический дедлайн'

Трамп в очередной раз заявил, что давно и хорошо знает Путина.

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Трамп сказал, что доверяет Путину / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

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Трамп доверяет и хорошо ладит с Путиным

Существует психологический дедлайн, когда должен прекратиться режим огня

Трамп уверен, что Путин подпишет мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что он доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение. Об этом пишет Politico.

"Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно. Мы всегда хорошо ладили", - сказал он. видео дня

Трамп также добавил, что существует психологический дедлайн, когда в этом конфликте должен прекратиться режим огня.

Кроме того, президент США снова высказался относительно недавнего заявления Путина о "временном управлении в Украине под эгидой ООН", который фактически снова намекал на якобы не легитимность Зеленского.

"Я был определенным образом разочарован. Некоторые вещи, которые Путин сказал за последние день-два, связанные с Зеленским - когда он считает, что Зеленский не заслуживает доверия - он должен был бы заключить с ним соглашение, нравится он вам или нет", - говорится в заявлении.

Трамп о прекращении огня в Украине - видео:

Глава Белого дома также отметил, что не хотел бы накладывать на Россию вторичные пошлины. Однако, подчеркнул, что США обязательно их введут против Венесуэлы и всех стран, которые "обманывали" Вашингтон все это время.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, так как якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

Дональд Трамп выразил резкое недовольство действиями России в отношении Украины и пригрозил введением дополнительных тарифов на российскую нефть, если Кремль не согласится на прекращение огня.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на прекращение огня, чтобы доказать, что страна-агрессор Россия на такой шаг не пойдет. Российский диктатор Владимир Путин не готов к этому.

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