Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

Российская пропаганда пыталась всех убедить, якобы это Украина не хочет мира.

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Зеленский сказал, почему Украина согласилась на прекращение огня/ Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Владимир Зеленский в Telegram

Основные тезисы Зеленского:

Кремлевская пропаганда убеждала мир, якобы это Украина не хочет мира

Украина согласилась на прекращение огня, чтобы показать, что РФ не это не пойдет

Украина согласилась на прекращение огня, чтобы доказать, что страна-агрессор Россия на такой шаг не пойдет. Российский диктатор Владимир Путин не готов к этому.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News. Он отметил, что российская пропаганда разносила, якобы это Украина не хочет мира. А таким шагом наша страна показала, что на самом деле мира не хочет Путин.

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"Есть Middle East (Ближний Восток - ред.), который всегда рассказывал мне тет-а-тет, в других разговорах, что Путин готов к прекращению огня - к безусловному. Это Украина не хочет окончания войны, это Украина не хочет мира. То есть там российская пропаганда поработала очень сильно. Я такими шагами четко очень показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов", - пояснил Зеленский.

По его словам, после этого состоялись несколько контактов со странами Ближнего Востока и Глобального Юга, которые до этого "даже не очень разговаривали" с Украиной, потому что "балансировали между нами и россиянами".

Основные заявления Зеленского из интервью Eurovision News

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, для чего РФ на самом деле морское перемирие. Украина контролирует ситуацию в Черном море, часть Черноморского флота России уничтожена, отметил президент.

Также Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника Трампа Уиткоффа. Если США решили быть посередине, "это должно быть по-настоящему посередине, а не ближе к Кремлю", подчеркнул президент Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что механизма мониторинга ударов нет. По словам президента, России нельзя доверять, а потому важно не только фиксировать факты атак, но и создать эффективную систему мониторинга.

Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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