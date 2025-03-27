Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

Основные тезисы Зеленского:
- Кремлевская пропаганда убеждала мир, якобы это Украина не хочет мира
- Украина согласилась на прекращение огня, чтобы показать, что РФ не это не пойдет
Украина согласилась на прекращение огня, чтобы доказать, что страна-агрессор Россия на такой шаг не пойдет. Российский диктатор Владимир Путин не готов к этому.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News. Он отметил, что российская пропаганда разносила, якобы это Украина не хочет мира. А таким шагом наша страна показала, что на самом деле мира не хочет Путин.
"Есть Middle East (Ближний Восток - ред.), который всегда рассказывал мне тет-а-тет, в других разговорах, что Путин готов к прекращению огня - к безусловному. Это Украина не хочет окончания войны, это Украина не хочет мира. То есть там российская пропаганда поработала очень сильно. Я такими шагами четко очень показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов", - пояснил Зеленский.
По его словам, после этого состоялись несколько контактов со странами Ближнего Востока и Глобального Юга, которые до этого "даже не очень разговаривали" с Украиной, потому что "балансировали между нами и россиянами".
Основные заявления Зеленского из интервью Eurovision News
Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, для чего РФ на самом деле морское перемирие. Украина контролирует ситуацию в Черном море, часть Черноморского флота России уничтожена, отметил президент.
Также Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника Трампа Уиткоффа. Если США решили быть посередине, "это должно быть по-настоящему посередине, а не ближе к Кремлю", подчеркнул президент Украины.
Напомним, Зеленский заявил, что механизма мониторинга ударов нет. По словам президента, России нельзя доверять, а потому важно не только фиксировать факты атак, но и создать эффективную систему мониторинга.
Режим прекращения огня в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.
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