Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по Днепру

Марина Фурман
27 марта 2025, 09:52обновлено 27 марта, 10:47
218
К ликвидации последствий массированного удара по Днепру были привлечены более 70 спасателей и 19 единиц техники.
атака на Днепр
Оккупанты массированно атаковали гражданскую застройку Днепра / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Сергей Лысак

Основное:

  • Россияне атаковали Днепр "Шахедами"
  • В результате атаки пострадали три человека

В среду вечером, 26 марта, российские оккупанты атаковали Днепр "роем" ударных беспилотников. В результате вражеской атаки три человека пострадали, изуродованы более десятка многоэтажек. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.

Он написал, что все пожары, которые возникли в Днепре из-за атаки "Шахедов", спасатели потушили.

видео дня

"Пострадали три человека - 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь оказали на месте", - сообщил Лысак.

По уточненной информации, в городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек и еще несколько авто - уничтожены. Зацепило и два грузовика.

По словам главы ОВА, на местах работают все службы. Привлечены благотворители, которые выдают строительные материалы. Коммунальные службы убирают территорию.

Известно, что к ликвидации последствий массированного удара привлекались более 70 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС, написали спасатели.

  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС, Сергей Лысак

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, в среду вечером, 26 марта, российские оккупанты атаковали Днепр настоящим "роем" беспилотников. "Шахеды" били по жилым кварталам, пострадали многоквартирные дома. В результате атаки во многих домах были выбиты окна, повылетали и межквартирные двери. Машины, которые были припаркованы возле пострадавших жилых комплексов, сгорели и превратились в металлолом.

Также российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа "Шахед". Около 21:00 в городе прогремели несколько мощных взрывов. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов впоследствии рассказал, что в результате атаки пострадала 12-летняя девушка и еще 7 жителей города.

Во вторник, 25 марта, страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами "Шахед". В Кривом Роге прогремело по меньшей мере 15 взрывов.

Другие новости:

Кто такой Сергей Лысак?

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине ГСЧС атака дронов Дрон Shahed-136
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

10:16Украина
Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по Днепру

Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по Днепру

09:52Украина
Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

09:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Последние новости

10:47

Как выглядит старший сын Меладзе и Джанабаевой: певица похвасталась достижением

10:41

Посевной календарь на апрель 2025: что нужно успеть посадить

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 марта: Драконам - ложь, Собакам - стресс

10:22

США могут как усилить, так и ослабить санкции против РФ: Бессент назвал условия

10:16

Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военныхАндрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных
09:55

"Долгое время страдал": умер звезда российских сериалов

09:52

Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по ДнепруФото

09:46

Шокирующие ритуалы и традиции Африки: для чего африканцы вставляют в губу тарелку

09:17

Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

Реклама
09:03

"Он обманет всех": названа дата окончания "перемирия", которая изменит все в Украине

08:48

Путинист Иосиф Пригожин публично признался в своей зависимости - детали

08:40

Эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс": враг потерял почти 100 крылатых ракет

08:24

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трио в Джидде: каждый о своеммнение

08:09

У Трампа сделали громкое заявление об оккупированных территориях Украины

07:58

"Как же сильно я скучаю": Владимир Ярославский растрогал своим признанием

07:57

Энергетическое перемирие: Зеленский заявил, что механизма мониторинга ударов нет

07:55

Улыбалась на похоронах: дочь Киркорова обратилась к покойному деду-путинисту

07:02

Не приближает мир: Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника Трампа Уиткоффа

06:10

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

Реклама
06:10

Корабль дураковмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти панду за 6 секунд

05:50

Винтажная иллюзия: найдите двух котов на ретрокартинке за 7 секунд

05:06

Неизвестный факт для многих: почему в Норвегии запрещено умирать

04:30

ВСУ "поджарили" оккупантов: в воздух взлетел командно-наблюдательный пункт РФ

04:00

Как избавиться от плодовых мушек на кухне: эффективное домашнее средство

03:32

Перемирие в Черном море может быть неэффективным: назван неожиданный нюансВидео

03:10

Все в огне, повреждены дома и машины: как выглядит Днепр после жестких прилетовФото

02:08

Гороскоп на завтра 28 марта: Овнам - хорошая новость, Водолеям - счастье

01:30

Известный британский комик сыграет Хагрида в сериале о Гарри Поттере - СМИ

01:27

"Мы за это боремся": Зеленский сказал, для чего РФ на самом деле морское перемирие

00:29

"РФ убивает каждый день": Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по УкраинеФото

00:11

Даша Астафьева раскрыла подробности знакомства с тайным возлюбленным

00:02

РФ морем перевозит оружие через Босфор: эксперт раскрыл подробностиВидео

26 марта, среда
23:19

У Трампа назвали вероятные сроки подписания с Украиной сделки о недрах

23:19

Днепр в огне: рой беспилотников атаковал город, горят жилые районыФотоВидео

23:12

"Он скоро умрет - это факт": Зеленский заинтриговал заявлением о конце Путина

22:58

Все разбегались и падали на землю: РФ атаковала Харьков во время футбольного матчаФотоВидео

22:46

"Я тону": предательница Ани Лорак впервые вышла на связь после свадьбы

22:36

В Украину прибудет новая партия самолетов - Зеленский

Реклама
22:36

"Благодарю всех врачей": Злата Огневич сообщила о пополнении в семье

22:30

Европейские силы в Украине и санкции против РФ: громкие заявления Макрона

21:52

"Самый темный период": Настя Каменских впервые высказалась о разрыве отношений

21:48

Скрыла от Дональда: голливудский актер выдал пикантный секретик Мелании Трамп

21:47

Как правильно постирать коврик для мыши: простой, но очень хороший способВидео

21:37

Харьков массированно атакуют БпЛА: прогремело по меньшей мере 15 взрывовВидео

21:35

В ОП намекнули на число и вероятные места размещения европейских войск в Украине

21:29

Украина получит мощное оружие от Франции: что войдет в пакет помощи на €2 млрд

21:10

Приметы 27 марта: что обязательно нужно сжечь в этот день

21:10

"Она тот человек": звезда "Одних из нас" прокомментировал роман с Энистон

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять