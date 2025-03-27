Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по Днепру

Основное:
- Россияне атаковали Днепр "Шахедами"
- В результате атаки пострадали три человека
В среду вечером, 26 марта, российские оккупанты атаковали Днепр "роем" ударных беспилотников. В результате вражеской атаки три человека пострадали, изуродованы более десятка многоэтажек. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.
Он написал, что все пожары, которые возникли в Днепре из-за атаки "Шахедов", спасатели потушили.
"Пострадали три человека - 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь оказали на месте", - сообщил Лысак.
По уточненной информации, в городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек и еще несколько авто - уничтожены. Зацепило и два грузовика.
По словам главы ОВА, на местах работают все службы. Привлечены благотворители, которые выдают строительные материалы. Коммунальные службы убирают территорию.
Известно, что к ликвидации последствий массированного удара привлекались более 70 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС, написали спасатели.
Удары РФ по территории Украины - последние новости
Как писал Главред, в среду вечером, 26 марта, российские оккупанты атаковали Днепр настоящим "роем" беспилотников. "Шахеды" били по жилым кварталам, пострадали многоквартирные дома. В результате атаки во многих домах были выбиты окна, повылетали и межквартирные двери. Машины, которые были припаркованы возле пострадавших жилых комплексов, сгорели и превратились в металлолом.
Также российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа "Шахед". Около 21:00 в городе прогремели несколько мощных взрывов. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов впоследствии рассказал, что в результате атаки пострадала 12-летняя девушка и еще 7 жителей города.
Во вторник, 25 марта, страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами "Шахед". В Кривом Роге прогремело по меньшей мере 15 взрывов.
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Кто такой Сергей Лысак?
Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.
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