Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по Днепру

К ликвидации последствий массированного удара по Днепру были привлечены более 70 спасателей и 19 единиц техники.

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Оккупанты массированно атаковали гражданскую застройку Днепра / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Сергей Лысак

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Россияне атаковали Днепр "Шахедами"

В результате атаки пострадали три человека

В среду вечером, 26 марта, российские оккупанты атаковали Днепр "роем" ударных беспилотников. В результате вражеской атаки три человека пострадали, изуродованы более десятка многоэтажек. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.

Он написал, что все пожары, которые возникли в Днепре из-за атаки "Шахедов", спасатели потушили.

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"Пострадали три человека - 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь оказали на месте", - сообщил Лысак.

По уточненной информации, в городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек и еще несколько авто - уничтожены. Зацепило и два грузовика.

По словам главы ОВА, на местах работают все службы. Привлечены благотворители, которые выдают строительные материалы. Коммунальные службы убирают территорию.

Известно, что к ликвидации последствий массированного удара привлекались более 70 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС, написали спасатели.

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, в среду вечером, 26 марта, российские оккупанты атаковали Днепр настоящим "роем" беспилотников. "Шахеды" били по жилым кварталам, пострадали многоквартирные дома. В результате атаки во многих домах были выбиты окна, повылетали и межквартирные двери. Машины, которые были припаркованы возле пострадавших жилых комплексов, сгорели и превратились в металлолом.

Также российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа "Шахед". Около 21:00 в городе прогремели несколько мощных взрывов. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов впоследствии рассказал, что в результате атаки пострадала 12-летняя девушка и еще 7 жителей города.

Во вторник, 25 марта, страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами "Шахед". В Кривом Роге прогремело по меньшей мере 15 взрывов.

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Кто такой Сергей Лысак? Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

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