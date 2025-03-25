Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

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Россия атакует Украину ударными беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот map.ukrainealarm.com

Что известно:

Россия запустила по Украине ударные беспилотники

В Кривом Роге зафиксировано по меньшей мере 15 взрывов видео дня

В Николаеве из-за взрывов пропал свет в одном из микрорайонов

Во вторник, 25 марта, Россия запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

В связи с российской атакой в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Вражеские БпЛА были замечены в нескольких регионах Украины.

Около 22:21 в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим местные паблики писали о пролете российских БпЛА над городом, а Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА с юга в направлении города.

"Кривой Рог - находитесь в укрытиях", - призвали военные.

По данным мониторинговых каналов, около десяти БпЛА с Днепропетровщины и Николаевщины направляются на Кривой Рог.

В 23:04 председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил российскую массированную атаку по городу. По его словам, прозвучало не менее 15 взрывов.

"Массовая атака "Шахедами". По меньшей мере 15 взрывов. Все понимаем, все работаем. Более подробная информация - после отбоя. На сейчас локационно чисто", - написал он.

Также взрывы раздавались в Запорожской и Николаевской областях. По словам корреспондентов Суспильного, в одном из микрорайонов Николаева исчез свет. За несколько минут до этого в области прогремел звук взрыва.

Движение БпЛА

Около 22:34 Воздушные силы предупредили, что с юга в направлении Запорожья движется вражеский БпЛА. По состоянию на 22:49 группа российских дронов находится на Днепропетровщине. Они направляются с севера на Кривой Рог.

На Кировоградщине БпЛА движется на запад. Еще один "Шахед" в Запорожье держит курс на запад. Кроме этого, группа вражеских дронов находится на на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Обновлено в 23:11: По данным ВС, несколько групп БпЛА на границе Черниговской и Сумской областей курсируют на юг. Также группа БпЛА из Запорожской области движется на Днепропетровщину. На запад летит БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей курсом на запад, а еще один БпЛА находится на границе Херсонщины и Днепропетровщины.

Обновлено в 23:29: Несколько групп дронов находятся на Черниговщине и Сумщине. Они движутся на юг. По данным Воздушных сил БпЛА на Днепропетровщине держит курс на Павлоград, а дрон с Херсонщины - на Николаевщину. В Черкасской области российский БпЛА летит на запад.

Дрон-камикадзе "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, с вечера 24 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". В нескольких областях зафиксированы взрывы и пожары, есть пострадавшие.

Также днем 24 марта в Сумах прогремел мощный взрыв - российские оккупанты ударили ракетой по центральной части города. Повреждены несколько многоэтажек, частные дома и школа, где находились дети.

Как сообщал Главред, в результате ракетного удара в Сумах пострадали 94 человека, из которых 23 - дети. Оккупанты повредили 26 зданий, среди которых школы, детсад, больница, жилые дома и другие объекты. Более 3000 окон выбито, а также серьезно повреждены крыши многоквартирных домов.

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Кто такой Александр Вилкул? Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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