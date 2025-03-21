Горят дома и раздаются взрывы: Запорожье под массированной атакой Шахедов

Российские оккупанты били по жилым домам. Уже есть информация о пострадавших и погибших.

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РФ атаковала Запорожье шахедами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты атаковали Запорожье большим количеством ударных дронов типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Уже известно о повреждении частных домов и многоэтажек в Запорожье.

Смотрите видео об ударах по Запорожью:

В результате атаки пострадали по меньшей мере 8 человек. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

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"Медики оказывают им всю необходимую помощь. Опасность не миновала. Будьте в безопасных местах до отбоя. Прямо сейчас россияне продолжают обстрел Запорожской области. Бьют по прифронтовым громадам. Находитесь в безопасных местах до отбоя", - написал он.

Смотрите видео об ударах по Запорожью:

Позже Федоров заявил, что из-под завала разрушенного дома достали тело женщины, она погибла. Ей было всего 20 лет.

Смотрите видео об ударах по Запорожью:

По данным ОВА, россияне нанесли по Запорожью более 10 ударов.

"В результате атаки произошли возгорания жилых домов, частных авто, объектов социальной инфраструктуры. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома", - написал Федоров.

Смотрите видео об ударах по Запорожью:

В ГСЧС заявили, что в результате атаки погибли 2 человека, 4 - пострадали. Под атакой оказался ресторан, там поднялся пожар на площади 70 кв. м. Также были повреждены или разрушены дачный дом, детский сад и квартиры на 7 этаже 9-этажного дома.

"Разрушен 1 и повреждены 2 частных жилых дома, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания. Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте ликвидации последствий вражеского обстрела работают все экстренные службы города. К ликвидации последствий привлечены 63 спасателя ГСЧС и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

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