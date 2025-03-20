Самая массированная атака дронов на Кропивницкий: 8 раненых, среди них – ребенок

Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.

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РФ атаковала дронами Кропивницкий / Коллаж:Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала дронами Кропивницкий

Пострадали 8 человек, есть разрушения

Вечером 19 марта армия РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, разрушениям подверглась гражданская инфраструктура. Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.

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По предварительной информации пострадали 8 человек, среди которых – ребенок.

"На месте работают все соответствующие службы. Психологи ГосЧС оказали помощь 25 людям. Развернут Пункт несокрушимости", - говорится в сообщении.

Атака дронов на Кропивницкий - что известно

Как писал Главред, вечером 19 марта мощные взрывы прогремели в Кропивницком.

Под массированным ударом оказались жилые микрорайоны города - Новониколаевка и Балашовка. В городе начались пожары.

В результате атаки на Кировоградщину была повреждена инфраструктура, сообщает Укрзализныця. Пока неизвестно, насколько значительными являются повреждения и сколько времени займет восстановление.

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