Самая массированная атака дронов на Кропивницкий: 8 раненых, среди них – ребенок

Кратко:
- РФ атаковала дронами Кропивницкий
- Пострадали 8 человек, есть разрушения
Вечером 19 марта армия РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.
Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, разрушениям подверглась гражданская инфраструктура. Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции.
По предварительной информации пострадали 8 человек, среди которых – ребенок.
"На месте работают все соответствующие службы. Психологи ГосЧС оказали помощь 25 людям. Развернут Пункт несокрушимости", - говорится в сообщении.
Атака дронов на Кропивницкий - что известно
Как писал Главред, вечером 19 марта мощные взрывы прогремели в Кропивницком.
Под массированным ударом оказались жилые микрорайоны города - Новониколаевка и Балашовка. В городе начались пожары.
В результате атаки на Кировоградщину была повреждена инфраструктура, сообщает Укрзализныця. Пока неизвестно, насколько значительными являются повреждения и сколько времени займет восстановление.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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