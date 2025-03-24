РФ ударила ракетой по центру Сум: повреждены дома, школа, пострадали дети

Россияне атаковали жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения.

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РФ варила ракетой по городу Сумы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Сумах прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты ударили ракетой по центральной части города. Об этом заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх.

В результате атаки повреждены частные и многоэтажные дома, здание школы. Попадание произошло недалеко от учебного заведения, где были дети.

"Враг нанес ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек, школа. Дети находились в защитном сооружении, все живы и здоровы. Спасательные службы работают по ликвидации последствий, тушению пожаров, делаем обход многоэтажек и оказываем помощь пострадавшим людям", - сказал Артюх.

видео дня

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь заявил, что россияне атаковали жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения. В результате атаки ранены по меньшей мере 7 человек.

"Сейчас известно о раненых: 5 взрослых и 2 детей. Все экстренные службы работают на месте. Для оказания помощи пострадавшим будут развернуты штабы в детских садах №10 и №25", - написал он.

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