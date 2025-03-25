"Прилеты", пожары и раненые: что известно о ночной атаке дронов на Украину

От вражеского дронового удара пострадали Киевская, Запорожская, Полтавская и Сумская области.

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Атака дронов на Киевщину: спасатели показали последствия / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Армия РФ атаковала Украину Шахедами

Есть последствия как минимум в четырех областях

С вечера 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед. В ряде областей есть "прилеты", вспыхнули пожары. Кроме того, пострадали люди.

К слову, захватчики придумали новую тактику дроновых ударов. Детальнее читайте в материале: РФ изменила тактику обстрелов Украины: эксперт предупредил о новой угрозе с воздуха.

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Киевская область

Ночью 25 марта российские ударные беспилотники Шахед атаковали Фастовский и Бориспольский районы Киевской области. На месте падения обломков вспыхнули пожары на складах.

Спасатели ГосЧС ликвидировали возгорание.

Жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Сумская область

Вечером 24 марта российская армия нанесла удары по селу возле города Сумы, атаковав жилой сектор. В результате обстрела вспыхнул пожар.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что горел жилой дом и сухая растительность. Спасатели ликвидировали пожар и обследовали территорию, по которой был нанесен удар.

Также в ГСЧС показали кадры последствий российской воздушной атаки на село в пригороде Сум.

Последствия атаки на Сумщину / Фото: ГосЧС

Полтавская область

Вечером 24 марта и ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе Полтавщину. В результате в Миргородском районе из-за российской атаки был поврежден ангар. Ранены двое работников одного из предприятий.

Начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что в регионе велась работа противовоздушной обороны на фоне российской атаки.

"В результате падения обломков БПЛА в Миргородском районе было повреждено ангарное помещение одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировано силами и средствами ГосЧС", - написал он в Telegram.

Также в администрации рассказали, что двое работников предприятия получили ранения.

"Одного из них госпитализировали с подозрением на баротравму, другому медики оказали помощь на месте", - рассказал Когут.

Последствия атаки на Полтавщину / Фото: t.me/poltavskaOVA

Последствия атаки на Полтавщину / Фото: t.me/poltavskaOVA

Запорожская область

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в ночь на 25 марта оккупанты били дронами-камикадзе по Запорожскому району. Из-за вражеской атаки были ранены два человека.

Пострадали 58-летняя женщина и 30-летний мужчина. Медики оказали им всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.

Кроме двух пострадавших, известно, что в результате ударов в одном из сел Запорожской области был частично разрушен частный дом, а также были повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

Последствия атаки по Запорожскому району / t.me/ivan_fedorov_zp

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Вспыхнули пожары. На Киевщине ранен мужчина. На Запорожье также есть пострадавший.

В ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.

Вечером 19 марта армия РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий с начала волномасшабного вторжения, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.

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