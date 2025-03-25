"Прилеты", пожары и раненые: что известно о ночной атаке дронов на Украину

Кратко:
- Армия РФ атаковала Украину Шахедами
- Есть последствия как минимум в четырех областях
С вечера 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе Шахед. В ряде областей есть "прилеты", вспыхнули пожары. Кроме того, пострадали люди.
К слову, захватчики придумали новую тактику дроновых ударов. Детальнее читайте в материале: РФ изменила тактику обстрелов Украины: эксперт предупредил о новой угрозе с воздуха.
Киевская область
Ночью 25 марта российские ударные беспилотники Шахед атаковали Фастовский и Бориспольский районы Киевской области. На месте падения обломков вспыхнули пожары на складах.
Спасатели ГосЧС ликвидировали возгорание.
Жертвы и пострадавшие отсутствуют.
Сумская область
Вечером 24 марта российская армия нанесла удары по селу возле города Сумы, атаковав жилой сектор. В результате обстрела вспыхнул пожар.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что горел жилой дом и сухая растительность. Спасатели ликвидировали пожар и обследовали территорию, по которой был нанесен удар.
Также в ГСЧС показали кадры последствий российской воздушной атаки на село в пригороде Сум.
Полтавская область
Вечером 24 марта и ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе Полтавщину. В результате в Миргородском районе из-за российской атаки был поврежден ангар. Ранены двое работников одного из предприятий.
Начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что в регионе велась работа противовоздушной обороны на фоне российской атаки.
"В результате падения обломков БПЛА в Миргородском районе было повреждено ангарное помещение одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировано силами и средствами ГосЧС", - написал он в Telegram.
Также в администрации рассказали, что двое работников предприятия получили ранения.
"Одного из них госпитализировали с подозрением на баротравму, другому медики оказали помощь на месте", - рассказал Когут.
Запорожская область
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в ночь на 25 марта оккупанты били дронами-камикадзе по Запорожскому району. Из-за вражеской атаки были ранены два человека.
Пострадали 58-летняя женщина и 30-летний мужчина. Медики оказали им всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.
Кроме двух пострадавших, известно, что в результате ударов в одном из сел Запорожской области был частично разрушен частный дом, а также были повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Вспыхнули пожары. На Киевщине ранен мужчина. На Запорожье также есть пострадавший.
В ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.
Вечером 19 марта армия РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий с начала волномасшабного вторжения, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.
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