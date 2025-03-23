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Россия ударила по Киеву дронами: обломки упали на многоэтажки, погибли люди

Анна Косик
23 марта 2025, 07:17
2031
Спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела столицы сразу в нескольких районах.
Нападение на Киев 23 марта
В результате атаки пострадали объекты в 5 районах столицы / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram/40045

Главное:

  • Враг атаковал столицу дронами
  • В результате падения обломков возникли пожары в нескольких районах города
  • Известно о двух погибших в результате атаки

В ночь на 23 марта в Киеве прогремели взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала столицу дронами. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилой дом в Днепровском районе.

"Горит на верхних этажах. Экстренные службы направляются на место. В столице работают силы ПВО", - написал он около 00:30.

видео дня

  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины

Впоследствии Кличко сообщил о том, что обломки также повредили промзону в Голосеевском и многоэтажку в Подольском районах Киева. По состоянию на 02:02 было известно о семи пострадавших.

В ГСЧС Украины отчитались, что в Днепровском районе был ликвидирован пожар площадью 100 кв.м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Из дома эвакуировали 27 человек, одна женщина погибла.

"По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир", - говорится в сообщении.

В Подольском районе спасатели ликвидировали пожар на площади 20 кв.м на 20-м этаже 25-этажного жилого дома. В Деснянском районе произошло возгорание на открытой территории в лесополосе, а в Шевченковском известно о повреждении двух легковых автомобилей.

По состоянию на 02:55 самой сложной ситуация оставалась в Голосеевском районе, где работники ГСЧС ликвидировали пожар 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 кв. м.

"Ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м. Погиб человек", - сообщили спасатели.

По обновленным данным от КМВА, по состоянию на 07:30 известно о трех погибших, в том числе 5-летний ребенок, и еще 10 пострадавших.

"Среди погибших - отец и его маленькая дочь. А младшему пострадавшему в результате российской атаки - всего 11 месяцев", - говорится в сообщении.

Атаки дронов на Украину - последние новости

Напомним, 21 марта российские оккупанты атаковали Запорожье большим количеством ударных дронов типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы, после чего стало известно о повреждении жилых домов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Впоследствии, как писал Главред, в МВД Украины сообщили, что в результате атаки был полностью разрушен частный жилой дом. Там нашли тело мужчины и девочки. Погибшими оказались 41-летний мужчина и его 14-летняя дочь.

В тот же день российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами". В столице слышали работу ПВО и взрывы. В одном из районов города поднялся пожар из-за падения обломков на крышу жилого дома.

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Кто такой Виталий Кличко?

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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