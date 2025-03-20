В Киеве мужчина расстрелял женщину в офисе, а затем прыгнул с моста

53-летнюю женщину доставили в больницу. Она получила ранения лица и тела.

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Киевлянин устроил стрельбу в офисе / коллаж: Главред, фото: t.me/gunpKyiv

Вы узнаете:

Днем в Подольском районе произошла стрельба

Жертву доставили в больницу

Злоумышленник прыгнул с моста в Днепр

В четверг, 20 марта, в Подольском районе Киева произошла стрельба в офисном здании. Стрелок после преступления покончил с жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции в Telegram.

Около 13:00 полицейским сообщили, что в Подольском районе произошла стрельба. Правоохранители установили, что 39-летний мужчина зашел в офисное здание и несколько раз выстрелил в сотрудницу компании. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

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53-летнюю женщину доставили в больницу. Она получила ранения лица и тела.

Полицейские обнаружили на месте преступления "устройство для отстрела резиновых пуль", которое оставил стрелок.

"В дальнейшем злоумышленник на транспортном средстве добрался до одного из мостов столицы и, покинув автомобиль, совершил самоубийство, спрыгнув с моста в Днепр", - уточнили в полиции.

Тело мужчины из реки достали спасатели, его осматривает судебно-медицинский эксперт. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В ГСЧС добавили, что получили сообщение, что человек прыгнул с Северного моста. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что тело человека находится на поверхности воды, в 50 метрах от берега реки. С помощью специального оборудования водолазы ГСЧС достали тело мужчины из воды и передали следственно-оперативной группе.

Новости криминала:

В одном из торгово-развлекательных центров Белой Церкви во вторник, 18 марта, произошла стрельба.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 марта в центре Одессы произошла стрельба. В результате погиб мужчина. По информации СМИ, неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Он скончался от полученных ранений.

28 января, в одном из кафе в центре Киева также произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия и ранил 68-летнего мужчину.

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