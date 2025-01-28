В кафе в центре Киева неизвестный устроил стрельбу: подробности инцидента

Коротко:
- В кафе в центре Киева возник конфликт, который перерос в стрельбу
- Ранение получил 68-летний мужчина
- Участник конфликта, который произвел несколько выстрелов из травматического оружия, скрылся с места происшествия
Во вторник, 28 января, в одном из кафе в центре Киева произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия и ранил 68-летнего мужчину. Об этом сообщила полиция Киева.
По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе в кафе поступило около 16:20. Полицейские установили, что между 68-летним посетителем заведения и другими людьми возник конфликт, который перерос в насилие.
"Один из участников, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины. После содеянного нарушитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Пострадавший получил осязательные ранения и был госпитализирован. Угрозы для его жизни нет. Сейчас продолжаются поиски нарушителя, полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос о правовой квалификации.
Новости Украины - инциденты со стрельбой
Напомним, 15 ноября 2024 года в соцсетях появилось видео со стрельбой в Киевской области, где якобы представитель ТЦК стрелял в мужчину в селе Счастливое. Заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис сообщила, что инцидент произошел на территории предприятия, а выстрелы совершил представитель добровольческого формирования территориальной общины.
Впоследствии стало известно, что работник "Муниципальной стражи" открыл огонь из травматического оружия, когда пассажир автомобиля ударил его и пытался убежать. Мужчина смог убежать, пострадавших нет.
Как сообщал Главред, 20 января правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва, которого обвиняли в смерти женщины после ДТП. Двое подозреваемых, мужчина и женщина, следили за Дубровым, арендовали автомобили и квартиру вблизи его места жительства, приобрели оружие и планировали его убить
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Что известно о Национальной полиции Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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