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"Я сюда душу вложил": владелец уничтоженного ресторана в Киеве не сдержал эмоций

Руслана Заклинская
20 декабря 2024, 18:17
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Киевский предприниматель эмоционально отреагировал на российский удар по столице, который уничтожил его заведение.
'Я сюда душу вложил': владелец уничтоженного ресторана в Киеве не сдержал эмоций
Владелец разбитого ресторана в Киеве эмоционально высказался о российской атаке / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео, instagram.com/shahplovkyiv

Коротко:

  • В Киеве РФ уничтожила ресторан восточной и европейской кухни
  • Владелец заведения эмоционально отреагировал на руины
  • В результате удара пострадали 13 человек, один человек погиб

В пятницу, 20 декабря, российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки уничтожен ресторан восточной и европейской кухни, расположенный в центре города. В Сети появилось видео, где владелец заведения эмоционально отреагировал на удар РФ.

"Я эти деревья своими руками сажал, вот такими маленькими. Смотри, твари, что сделали. Шакалы они, твари, нелюди", - со слезами на глазах сказал предприниматель.

видео дня

После обстрела ресторан превратился в руины, а владелец Shah-Plov не сдержал эмоций, стоя на месте, где когда-то царила гармония и красота. Он отметил, что в ресторане все разрушено, в том числе и витражные окна, которые были визитной карточкой заведения.

"Я здесь создавал такую красоту, чтобы они уничтожили его. Это нелюди такие бомбы сбросили на жилые дома. Я сюда душу, сердце вложил... Все уничтожено. Там окна все витражные были", - добавил мужчина.

Предприниматель также рассказал, что во время российской атаки один из охранников находился в ресторане. Однако, по его словам, охраннику повезло, поскольку в момент удара он был за колонной и поэтому получил лишь ранения.

Смотрите видео, где киевский предприниматель комментирует последствия удара по его заведению:

'Я сюда душу вложил': владелец уничтоженного ресторана в Киеве не сдержал эмоций
Владелец ресторанчика в Киеве возле его руин / Фото: скриншот

Количество пострадавших в Киеве возросло

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате ракетного удара в Киеве увеличилось количество пострадавших. По его словам, всего пострадали 13 человек.

"Мужчина получил резаную рану и ушиб конечностей. Помощь была оказана на месте. Еще один человек, к сожалению, погиб. Россия должна ответить за все преступления против мирного населения", - подчеркнул он.

Кроме этого, "Киевтеплоэнерго" возобновило теплоснабжение почти для всех потребителей, которые остались без тепла из-за утренней российской атаки. Сейчас без теплоснабжения остается только 3 дома.

"Аварийные бригады делают все возможное, чтобы подключить их к централизованному отоплению как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Киеву 20 декабря - последние новости

Как сообщал Главред, утром 20 декабря Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Киеву, вероятно, использовав ракеты "Кинжал" и "Искандер". В результате удара зафиксировано падение обломков в трех районах города.

В Голосеевском районе повреждено офисное здание, газовая труба, загорелись автомобили. Погиб один человек, еще один ранен. В Соломенском районе возник пожар в нежилом здании, без пострадавших. В Шевченковском районе горело административное здание.

Также в результате удара повреждены посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. Все эти посольства находятся в одном здании, там выбиты окна, двери и частично поврежден потолок.

Кроме этого, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что диктатор РФ Владимир Путин ударил по гражданским автомобилям и домам в Киеве, вероятно, после потери стратегических объектов в России. Он отметил, что Путин постоянно осуществляет такие удары уже три года.

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Кто такой Сергей Попко?

Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

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