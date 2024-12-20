В Киеве пострадали 6 посольств: представительства каких стран оказались под атакой

Главное из заявления спикера МИД Украины:
- РФ атаковала центр Киева ракетами
- В результате атаки были повреждены 6 посольств
Российские оккупанты атаковали Киев ракетами, в результате чего были повреждены посольства шести стран. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.
В результате ракетного обстрела столицы были повреждены посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. Эти посольства размещены в одном доме, который получил существенные повреждения. Там были выбиты окна, двери и даже элементы потолка.
"Повсюду в мире это пересечение всех красных линий, общих международных правил. Этими ударами по дипучреждениям Россия только снова подтверждает свой статус абсолютного варвара", - заявил Тихий.
Отмечается, поврежденное здание находится на балансе Гендирекции по обслуживанию дипломатических представительств. Сейчас проводится оценка уровня повреждений и продолжается ликвидация последствий.
По информации ведомства, по состоянию на сейчас никто из иностранных дипломатов не пострадал.
Смотрите видео о том, какие посольства пострадали в результате ракетного обстрела Киева:
Ракетный обстрел Киева 20 декабря - главные новости
Как сообщал Главред, рано утром 20 декабря Киев атаковали дроны - обломки БПЛА упали в одном из районов города. В столицу вражеские дроны заходили несколькими волнами. Тревогу объявляли дважды.
Около 7:00 оккупанты нанесли удар по столице Украины пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски проводились из Воронежской и Брянской областей.
Позже в КГГА сообщили, что в результате ракетного удара РФ зафиксировано падение обломков в трех районах города. Погиб мужчина - в момент удара он был на улице. Еще 10 человек пострадали.
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