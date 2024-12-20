В Киеве пострадали 6 посольств: представительства каких стран оказались под атакой

В здании, где размещались посольства, вылетели окна, двери и упали элементы потолка.

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Пострадали 6 посольств в Киеве из-за ракетного обстрела / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из заявления спикера МИД Украины:

РФ атаковала центр Киева ракетами

В результате атаки были повреждены 6 посольств

Российские оккупанты атаковали Киев ракетами, в результате чего были повреждены посольства шести стран. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

В результате ракетного обстрела столицы были повреждены посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. Эти посольства размещены в одном доме, который получил существенные повреждения. Там были выбиты окна, двери и даже элементы потолка.

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"Повсюду в мире это пересечение всех красных линий, общих международных правил. Этими ударами по дипучреждениям Россия только снова подтверждает свой статус абсолютного варвара", - заявил Тихий.

Отмечается, поврежденное здание находится на балансе Гендирекции по обслуживанию дипломатических представительств. Сейчас проводится оценка уровня повреждений и продолжается ликвидация последствий.

Пострадали 6 посольств в Киеве из-за ракетного обстрела / фото: МИД Украины

По информации ведомства, по состоянию на сейчас никто из иностранных дипломатов не пострадал.

Смотрите видео о том, какие посольства пострадали в результате ракетного обстрела Киева:

Пострадали 6 посольств в Киеве из-за ракетного обстрела / фото: скриншот

Ракетный обстрел Киева 20 декабря - главные новости

Как сообщал Главред, рано утром 20 декабря Киев атаковали дроны - обломки БПЛА упали в одном из районов города. В столицу вражеские дроны заходили несколькими волнами. Тревогу объявляли дважды.

Около 7:00 оккупанты нанесли удар по столице Украины пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски проводились из Воронежской и Брянской областей.

Позже в КГГА сообщили, что в результате ракетного удара РФ зафиксировано падение обломков в трех районах города. Погиб мужчина - в момент удара он был на улице. Еще 10 человек пострадали.

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