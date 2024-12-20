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РФ атаковала Киев пятью баллистическими ракетами: в ВС сказали, сколько сбито

Анна Ярославская
20 декабря 2024, 11:18
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Всего силы ПВО сбили 5 баллистических ракет и 40 дронов, еще 20 беспилотников были локационно потеряны.
Искандер М, ракетный удар по Киеву
Ракетный удар по Киеву РФ нанесла ракетами Искандер-М / Коллаж: Главред, фото: КГВА, МО РФ

Страна-агрессор РФ применила для ракетного удара по столице Украины утром 20 декабря пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23. Пуски производились из Воронежской и Брянской области. Все вражеские цели были сбиты.

В Воздушных силах сообщили, что с 19:00 четверга, 19 декабря, оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и 65 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:30 были сбиты 40 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях.

видео дня

При этом 20 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. Обошлось без негативных последствий.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

В результате ночного ракетно-дронового удара повреждения получили частные, многоквартирные дома, лечебные учреждения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.

Ракетная атака на Киев

Около 7:00 в пятницу, 20 декабря 2024 года, оккупанты нанесли удар по столице Украины пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски производились из Воронежской и Брянской областях.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву", - сообщили в ВС ВСУ.

Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Воздушная атака РФ на Киев - последние новости

Как сообщал Главред, минувшей ночью Киев был атакован дронами. Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды. Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы.

Утром в пятницу в Киеве снова объявили воздушную тревогу. РФ подняла в небо самолеты МиГ-31К. Все подробности атаки на столицу читайте в материале: Ракетный удар по Киеву: гремели мощные взрывы, есть пострадавшие - все подробности.

Позже в КГВА сообщили, что в результате ракетного удара РФ зафиксировано падение обломков в трех районах города. Погиб мужчина - в момент удара он был на улице. Еще 10 человек пострадали.

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