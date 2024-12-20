РФ ударила по Киеву ракетами Кинжал и Искандер: в КГВА рассказали о последствиях

В результате российской атаки зафиксировано падение обломков в трех районах города. Погиб мужчина.

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В КГВА показали последствия ракетного удара РФ по Киеву 20 декабря 2024 / Коллаж: Главред, фото: t.me/VA_Kyiv

Кратко:

РФ нанесла по Киеву ракетный удар

В трех районах упали обломки сбитых ракет

Есть жертва и пострадавшие

Около семи часов утра в пятницу, 20 декабря, Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. Вероятно, оккупанты применили аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23.

Как сообщили в Киевской городской администрации, в результате этого удара зафиксировано падение обломков в трех районах города.

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В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией. Загорелись 5 автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. Информация уточняется.

По данным ГосЧС, пожар ликвидирован. Продолжаются работы по ликвидации разгерметизации трубы.

По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже (вероятно есть заблокированные люди). По предварительным данным, пострадали 2 человека, которые были госпитализированы.

"Произошло возгорание в одном из зданий на 13-этаже. Обвал конструкций, вход на 15-й этаж завален, продолжается разбор конструкций. Кроме того, производится поиск людей. По предварительной информации есть 2 пострадавших", - уточнили спасатели.

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м. Пострадавших не обнаружено.

Ракета "Кинжал" - что о ней известно / Инфографика: Главред

В Шевченковском районе возник пожар на территории нежилой застройки. Информация уточняется.

"Информация о падении обломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась. Данные оперативной сводки уточняются и обновляются", - говорится в сообщении.

В ГосЧС уточнили, что в Шевченковском районе произошло возгорание в административном здании на площади 100 кв. м отдельными очагами. Проводятся работы по поиску потерпевших.

В Киеве погиб мужчина - подробности

В Нацполиции сообщили, что в результате ракетной атаки на столицу погиб мужчина. Во время атаки он был на улице.

"В Голосеевском районе произошло возгорание автомобилей и обнаружено тело погибшего мужчины, который в момент обстрела находился на улице. Еще один пострадавший мужчина был госпитализирован", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили о возгорании в одной из квартир жилого дома. Там находилась мать с 2-летним ребенком. Мальчик не пострадал, мать осматривают врачи.

В Соломенском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на территории района, есть повреждения в одной из недостроев. В Шевченковском районе возник пожар на предприятии.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, минувшей ночью Киев был атакован дронами. Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды. Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы.

Утром в пятницу в Киеве снова объявили воздушную тревогу. РФ подняла в небо самолеты МиГ-31К. Все подробности атаки на столицу читайте в материале: Ракетный удар по Киеву: гремели мощные взрывы, есть пострадавшие - все подробности.

Напомним, в ночь на 20 декабря армия РФ атаковала ракетами Кривой Рог. Под удар попал 2-этажный многоквартирный жилой дом.

Предварительно пострадали 3 человека. Из-под завалов спасли 2 человека: 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку. Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены.

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Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

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