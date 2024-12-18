В Киеве перекрыт правительственный квартал: СБУ проводит мероприятия по безопасности

В СБУ заверили, что меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.

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СБУ в Киеве проводит мероприятия по безопасности / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Вы узнаете:

Цель - проверка контрдиверсионной защиты гособъектов

Силовики проводят осмотр территории и помещений

В среду, 18 декабря, Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия в правительственном квартале Киева. Об этом сообщила СБУ.

Плановые мероприятия в Печерском районе столицы проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины (УГО), Нацполицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

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"Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана", - говорится в сообщении.

Так, при непосредственном участии представителей УГО силовики:

проводят осмотр территории и отдельных помещений (жилье, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведения сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;проверяют граждан, которые находятся на территории правительственного квартала Киева.

В СБУ заверили, что меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.

В спецслужбе просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Последние новости от СБУ:

Напомним, Главред писал, что 17 декабря народный депутат Украины, глава группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко пришел на допрос в Службу безопасности Украины.

Как писали СМИ, причиной допроса стало "резонансное видео", в котором он обвинял так называемых "радикалов" в якобы сносе памятников, переименовании городов и запрете разговаривать на родном языке.

Во временно оккупированном населенном пункте Маркино Донецкой области дроны Службы безопасности Украины поразили артиллерийские и минометные склады армии страны-агрессора России.

Служба безопасности Украины создала чат-бот, через который можно сообщать о попытках оккупантов завербовать украинцев.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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