В Киеве перекрыт правительственный квартал: СБУ проводит мероприятия по безопасности

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- Цель - проверка контрдиверсионной защиты гособъектов
- Силовики проводят осмотр территории и помещений
В среду, 18 декабря, Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия в правительственном квартале Киева. Об этом сообщила СБУ.
Плановые мероприятия в Печерском районе столицы проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины (УГО), Нацполицией и Военной службой правопорядка ВСУ.
"Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана", - говорится в сообщении.
Так, при непосредственном участии представителей УГО силовики:
- проводят осмотр территории и отдельных помещений (жилье, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведения сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;проверяют граждан, которые находятся на территории правительственного квартала Киева.
- В СБУ заверили, что меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.
В спецслужбе просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
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Во временно оккупированном населенном пункте Маркино Донецкой области дроны Службы безопасности Украины поразили артиллерийские и минометные склады армии страны-агрессора России.
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Что за ведомство СБУ?
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
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