СБУ дронами уничтожила склад российских боеприпасов в Донецкой области - СМИ

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- Украина атаковала склады россиян
- В результате удара уничтожены тысячи боеприпасов и вооружения РФ
Во временно оккупированном населенном пункте Маркино Донецкой области дроны Службы безопасности Украины поразили артиллерийские и минометные склады армии страны-агрессора России.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в СБУ. Отмечается, что успешную спецоперацию украинским силам удалось осуществить на днях, в результате чего враг понес большие потери.
На складах противника находились тысячи боеприпасов для БМП, танков, а также противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и патроны различного калибра.
"В результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Уничтожен не только склад с боеприпасами, а также и склад горюче-смазочных материалов, который находился рядом", - говорится в сообщении СМИ.
Смотрите видео уничтожения вражеских складов:
Операции СБУ по уничтожению сил противника
Напомним, Главред писал, что недавно СБУ провела уникальную спецоперацию "Sea Baby" в Керченском проливе. Морские дроны отработали по российским вертолетам, самолетам и катерам.
Накануне также дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34 и места хранения авиационного топлива.
Ранее дроны Службы безопасности Украины нанесли удары по складу с боеприпасами и ракетами в Тверской области, а также атаковали аэродром страны-агрессора РФ "Шайковка". В результате был поражен 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны РФ возле населенного пункта Октябрьский.
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Что за ведомство СБУ?
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
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