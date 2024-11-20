Тюремный срок с конфискацией: в СБУ приговорили путиниста Машкова

Преступления Владимира Машкова против Украины заслуживают жесткого наказания.

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Владимир Машков осужден СБУ на 10 лет за поддержку путина и войны в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tot_mashkov

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За активную пропаганду и призывы к ракетным атакам по Украине Машков заочно получил приговор

Путинист осужден к лишению свободы и конфискации имущества в Украине

Российский актер-путинист Владимир Машков, который на митингах и в публичном пространстве яростно поддерживает ракетные атаки по гражданской инфраструктуре Украины и пропагандирует "русский мир" на оккупированных страной-агрессором территориях, сегодня получил приговор.

Об этом сообщила СБУ на своих официальных страницах. Актера заочно осудили по двум статьям криминального кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 436 (пропаганда войны).

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Призывы к оккупации Украины и жестокому обращению с ее жителями, воспевание военных преступлений оккупантов и одобрение политики военного преступника путина вылилось для Машкова, который скрывается на территории страны на болотах, в лишение воли сроком на 10 лет (заочно) и конфискация квартиры (100 кв. м.) в элитном жилищном комплексе в Одессе.

Сейчас СБУ принимает активные меры по привлечению путиниста Владимира Машкова к криминальной ответственности за его преступления против нашей страны.

Владимир Машков осужден СБУ на 10 лет за поддержку путина и войны в Украине / t.me/SBUkr

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Кто такой Владимир Машков? Владимир Машков - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель. С 2022 года находится под санкциями Европейского союза, Канады, Украины и Швейцарии за поддержку вторжения России на Украину. 18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма, сообщает Википедия. Выступает на оккупированных территориях с пропагандистской программой.

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