"Можно сразу закапывать": предательница Лолита показалась в гробу

Предательница Лолита провела эксперимент.

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Лолита Милявская удивила поступком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но живет и работает в стране-оккупанте РФ, снялась в одном из шоу на пропагандистском росТВ. В ходе сьемок запроданка согласилась разыграть свои похороны.

Как сообщили росСМИ, Милявская показалась во всем черном в вертикально установленном гробу со сложенными на груди руками, рядом были букеты красных и белых цветов.

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"Когда предложили сняться, просто побежала…Это настоящая прожарка! И именно в таком драматическом ключе она становится смешнее. И помните, суеверия - грех!" - рассказала предательница.

Лолита также сравнила себя с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, ведь считает, что до нее никто из женщин на подобные эксперименты не соглашался.

"Страшно. Даже думать страшно. Лучше проект запустить и снова замуж!!!";

"Это смешно разве?";

"Эту можно сразу закапывать", - написали поклонники певицы в комментариях.

Лолита показалась в гробе / фото: скрин t.me/lolitamilyavskaya

Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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