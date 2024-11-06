'Продавал' поддельные документы: СБУ 'поймала' начальника ТЦК на Закарпатье

Начальник районного ТЦК и заместитель комбрига теробороны организовали схему уклонения от мобилизации.

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СБУ "поймала" начальника ТЦК / коллаж: Главред, фото: СБУ

Ключевые тезисы:

Начальник ТЦК изготавливал поддельные документы о проблемах со здоровьем

Мужчины использовали подделку для снятия с воинского учета

Организаторам схем грозит до 10 лет заключения

На Закарпатье правоохранители разоблачили схему, которую организовал начальник районного ТЦК. Он "продавал" мужчинам поддельные документы о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Там отметили, что на Закарпатье разоблачили сразу две схемы уклонения от мобилизации. Одну из них организовал начальник районного ТЦК, а вторую - заместитель комбрига теробороны.

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Правоохранители выяснили, что фигуранты использовали один и тот же метод - в обмен на взятки предлагали мужчинам поддельные документы о "плохом" здоровье.

"Для этого чиновники обеспечивали потенциальных призывников фиктивными медзаключениями ВВК о наличии тяжелых заболеваний. В дальнейшем уклонисты использовали подделку для снятия с воинского учета и могли незаконно выехать за пределы Украины", - сказали в СБУ.

Там также добавили, что у каждого клиента фигуранты требовали от 4 тысяч долларов. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Организаторам схем грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

СБУ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, СБУ нашла у руководительницы Николаевской областной МСЭК более 450 тыс. долларов США, коллекцию ювелирных изделий и российский паспорт ее сына.

Также Служба безопасности Украины задержала чиновника "Укрэнерго", который оправдывал военные преступления РФ и отрицал государственность Украины.

Кроме того, СБУ проводила обыски у львовского антивакцинатора Остапа Стахива. В Нацполиции отметили, что он выдавал фиктивные удостоверения журналиста.

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