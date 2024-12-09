Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дроны "Sea Baby" устроили "ад" вертолетам и катерам РФ: уникальная операция СБУ

Руслана Заклинская
9 декабря 2024, 10:31
421
Российские пилоты, ожидая легкую добычу, стали мишенями для дронов, рассказали в СБУ.
Дроны 'Sea Baby' устроили 'ад' вертолетам и катерам РФ: уникальная операция СБУ
Украинские дроны мощно отработали в Керченском проливе / Коллаж: Главред, фото: СБУ, скриншот из видео

Главное:

  • СБУ провела спецоперацию дронами "Sea Baby" в Керченском проливе
  • Морские дроны атаковали российские вертолеты, самолеты и патрульные катера "Раптор"
  • В РФ есть погибшие и раненые, вертолеты и баржа имеют повреждения

В ночь с 5 на 6 декабря СБУ провела уникальную спецоперацию "Sea Baby" в Керченском проливе. Морские дроны отработали по российским вертолетам, самолетам и катерам. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Группа дронов вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались перехватить их. Во время операции пилоты РФ, которые ожидали легкой добычи, стали жертвами морских дронов.

видео дня

"Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь", - отметили в СБУ.

В СБУ подчеркнули, что новейшие "Sea Baby" были оснащены крупнокалиберными пулеметами с автоматическим наведением и автозахватом целей. В результате перехваченного радиообмена стало известно, что на бортах вертолетов есть погибшие и раненые, а сами вертолеты получили значительные повреждения и нуждаются в капитальном ремонте.

Кроме того, морские дроны СБУ поразили баржу, которая перевозила военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста. Его россияне безуспешно пытаются восстановить после подрывов, осуществленных украинскими спецслужбами.

"Sea Baby" - это наша многоцелевая платформа, на которой может размещаться различное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы. Главное, что она в очередной раз доказала свою эффективность. Результатов нашей работы на самом деле гораздо больше, чем мы можем показать сейчас, но всему свое время", - рассказали в 13 Главном управлении Департамента военной контрразведки СБУ.

Смотрите видео спецоперации СБУ с помощью дронов "Sea Baby":

Дроны 'Sea Baby' устроили 'ад' вертолетам и катерам РФ: уникальная операция СБУ
Спецоперация СБУ / Фото: скриншот
1709465170-6611.jpg
Украинский дрон "Sea Baby" / Инфографика: Главред

Операции СБУ и ГУР против РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 3 октября украинские беспилотники нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России. Атака была направлена на склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также на места хранения авиационного топлива.

Также в ночь на 21 сентября дроны СБУ атаковали склад с боеприпасами и ракетами в Тверской области РФ и аэродром "Шайковка". В результате удара по 23-му арсеналу Минобороны РФ в Тверской области началась детонация. На складе хранилось вооружение для ракетных комплексов "Искандер" и "Точка-У".

Как сообщал Главред, треть объектов топливного сектора России, которые поставляют топливо оккупационным войскам, повреждена в результате украинских спецопераций. Преставитель ГУР Андрей Юсов отметил, что восстановление этих объектов затруднено из-за проблем с импортом оборудования из-за санкций.

Читайте также:

Дроны Sea Baby - что о них известно

Sea Baby (в переводе с английского - "Морской малыш") - это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат.

Дрон разработан во время полномасштабного российского вторжения в Украину. По версии Службы безопасности Украины, идея создания беспилотных ударных дронов принадлежит бригадному генералу СБУ с псевдонимом "Хантер", передает Википедия.

Первые модели были созданы до июля 2022 года в коллаборации со специалистами ВМСУ и частной компанией. Позже в СБУ решили разрабатывать беспилотники самостоятельно, результатом чего стал Sea Baby, а эта частная компания позже создала беспилотный надводный аппарат "MAGURA" для ГУР.

6 марта 2024 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич представил первый из БНА под названием "Авдеевка", который стал мощнее прошлых образцов. В СБУ рассказали, что этот беспилотник многоразовый и имеет собственное вооружение, с помощью которого может поражать цели и помогать более дешевым беспилотникам.

СБУ активно применяли дроны Sea Baby против российских оккупантов в Черном море.

17 июля 2023 года два дрона Sea Baby атаковали Крымский мост.

14 сентября 2023 года, вероятно, был поражен малый ракетный корабль "Самум". Позже появилось видео буксировки корабля с заметным креном.

В октябре 2023 года повреждения от атаки Sea Baby получили патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", а в декабре - гидрографический катер "Владимир Козицкий".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине СБУ дроны война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключений света изменили: в Киеве и трех областях света будет меньше

Графики отключений света изменили: в Киеве и трех областях света будет меньше

11:00Украина
Дроны "Sea Baby" устроили "ад" вертолетам и катерам РФ: уникальная операция СБУ

Дроны "Sea Baby" устроили "ад" вертолетам и катерам РФ: уникальная операция СБУ

10:31Украина
Армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья: в ISW описали ситуацию

Армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья: в ISW описали ситуацию

10:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 декабря: Водолеи разбогатеют, Девам - успех

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 декабря: Водолеи разбогатеют, Девам - успех

Батареи станут горячее за 5 минут: эксперт поделился простым способом

Батареи станут горячее за 5 минут: эксперт поделился простым способом

Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Козерогам - сюрприз, Овнам - важная беседа

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Козерогам - сюрприз, Овнам - важная беседа

Где ошибка на картинке: лишь единицы найдут ответ за 4 секунды

Где ошибка на картинке: лишь единицы найдут ответ за 4 секунды

Последние новости

11:00

Графики отключений света изменили: в Киеве и трех областях света будет меньше

10:31

Дроны "Sea Baby" устроили "ад" вертолетам и катерам РФ: уникальная операция СБУВидео

10:30

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Драконам - нервы, Лошадям - тревога

10:30

Армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья: в ISW описали ситуацию

10:24

"Дарила чувство безопасности": скорбящий Чак Норрис сообщил о горе в семье

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:57

Предательницу Ани Лорак застукали с российским певцом-путинистом - детали

09:52

Как быстро и надолго избавиться от неприятного запаха из слива раковины

09:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 декабря (обновляется)

09:44

"Есть две основные составляющие": эксперт назвал истинные цели визита Ермака в СШАВидео

Реклама
09:35

В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии - СМИВидео

09:21

$200 млрд и 700 тысяч человек: в Пентагоне назвали потери РФ на войне в Украине

09:09

"Лживая, дешевая": известная украинская юмористка "прошлась" по Тине Кароль

08:33

"Рамштайн" и военная помощь: Умеров и Остин провели телефонный разговор

08:31

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

08:26

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Оккупанты продвинулись вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области - Deep State

08:10

Сирийская катастрофа Кремлямнение

07:48

"Во сне я вижу": Ольга Сумская высказалась о скандале со своей сестрой

07:37

Чем отличаются 2 изображения дня рождения: только гений найдет отличия за 18 секунд

07:16

Падение режима Асада является поражением Путина — аналитики ISW

Реклама
06:10

Россия проявляет террор гражданского населения Украинымнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти судью

04:27

Почему во время взлета и посадки нужно поднимать шторки: жуткий ответ стюардессы

03:44

Гороскоп на завтра 10 декабря: Овнам - благословенный день, Рыбам - большая прибыль

02:30

Угроза окружения Торецка: в ВСУ сделали важное заявление

02:00

Миша Крупин признался, почему все еще не служит в ВСУ

01:30

Наталья Могилевская рассказала, с чего начались ее отношения с третьим мужем

00:30

"Роды прошли легко и красиво": Астафьева прокомментировала слухи о беременности

08 декабря, воскресенье
23:22

Трамп сделал громкое заявление после слухов о тайных переговорах с Путиным

22:46

США ударили по целям ИГИЛ в Сирии на фоне краха режима Асада: заявление Байдена

22:06

Соломия Витвицкая рассказала про героизм возлюбленного на фронтеВидео

22:03

Борт взлетел с базы РФ: СМИ раскрыли детали бегства Асада из Сирии

21:29

Батареи станут горячее за 5 минут: эксперт поделился простым способом

20:52

Путин выбрал новую цель и дату для удара Орешником: появился тревожный прогноз

20:18

Бывшая жена Андрея Пятова засветилась в компании футболиста

19:57

"Первыми сбежали "шишки": в ГУР раскрыли, как РФ спасла Асада и генералов РФ

19:40

Переговоры Трампа с Путиным: эксперт раскрыл вероятный сценарийВидео

19:30

Свержение Асада и детали переговоров с Трампом: главные новости Украины (дайджест)

19:24

Похолодание, снег и дожди: когда в Украине резко изменится погода

19:10

Что потеряла Россия вместе с падением режима Асада в Сирии?мнение

Реклама
18:58

РФ накопила ракеты для нового обстрела Украины: в ЦПД предупредили об опасности

18:56

Трамп намекнул на выход США из НАТО и выдвинул неожиданное условие

18:15

Свет будут выключать значительно меньше: графики отключений на 9 декабря

17:57

Подальше от ракет ATACMS: РФ перебросила Су-34 на авиабазу Энгельс-2

17:42

"Самая глупая вещь, которую я видел": Трамп допустил сокращение помощи Украине

17:37

"Ситуация местами критическая": РФ поставила новый дедлайн, чтобы выбить ВСУ с Курщины

16:48

"Глупость Путина": у Зеленского жестко оценили падение режима Асада

16:40

"Так всегда будет с диктаторами": в Украине впервые отреагировали на крах режима АсадаВидео

16:36

"Состояние - стабильно тяжелое": сын Лесика рассказал про самочувствие музыканта

16:04

Эксперты призвали бросать в унитаз зубчик чеснока: для чего это нужно

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять