Дроны 'Sea Baby' устроили 'ад' вертолетам и катерам РФ: уникальная операция СБУ

Российские пилоты, ожидая легкую добычу, стали мишенями для дронов, рассказали в СБУ.

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Украинские дроны мощно отработали в Керченском проливе / Коллаж: Главред, фото: СБУ, скриншот из видео

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СБУ провела спецоперацию дронами "Sea Baby" в Керченском проливе

Морские дроны атаковали российские вертолеты, самолеты и патрульные катера "Раптор"

В РФ есть погибшие и раненые, вертолеты и баржа имеют повреждения

В ночь с 5 на 6 декабря СБУ провела уникальную спецоперацию "Sea Baby" в Керченском проливе. Морские дроны отработали по российским вертолетам, самолетам и катерам. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Группа дронов вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались перехватить их. Во время операции пилоты РФ, которые ожидали легкой добычи, стали жертвами морских дронов.

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"Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь", - отметили в СБУ.

В СБУ подчеркнули, что новейшие "Sea Baby" были оснащены крупнокалиберными пулеметами с автоматическим наведением и автозахватом целей. В результате перехваченного радиообмена стало известно, что на бортах вертолетов есть погибшие и раненые, а сами вертолеты получили значительные повреждения и нуждаются в капитальном ремонте.

Кроме того, морские дроны СБУ поразили баржу, которая перевозила военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста. Его россияне безуспешно пытаются восстановить после подрывов, осуществленных украинскими спецслужбами.

"Sea Baby" - это наша многоцелевая платформа, на которой может размещаться различное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы. Главное, что она в очередной раз доказала свою эффективность. Результатов нашей работы на самом деле гораздо больше, чем мы можем показать сейчас, но всему свое время", - рассказали в 13 Главном управлении Департамента военной контрразведки СБУ.

Смотрите видео спецоперации СБУ с помощью дронов "Sea Baby":

Спецоперация СБУ / Фото: скриншот

Украинский дрон "Sea Baby" / Инфографика: Главред

Операции СБУ и ГУР против РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 3 октября украинские беспилотники нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России. Атака была направлена на склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также на места хранения авиационного топлива.

Также в ночь на 21 сентября дроны СБУ атаковали склад с боеприпасами и ракетами в Тверской области РФ и аэродром "Шайковка". В результате удара по 23-му арсеналу Минобороны РФ в Тверской области началась детонация. На складе хранилось вооружение для ракетных комплексов "Искандер" и "Точка-У".

Как сообщал Главред, треть объектов топливного сектора России, которые поставляют топливо оккупационным войскам, повреждена в результате украинских спецопераций. Преставитель ГУР Андрей Юсов отметил, что восстановление этих объектов затруднено из-за проблем с импортом оборудования из-за санкций.

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Дроны Sea Baby - что о них известно Sea Baby (в переводе с английского - "Морской малыш") - это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат. Дрон разработан во время полномасштабного российского вторжения в Украину. По версии Службы безопасности Украины, идея создания беспилотных ударных дронов принадлежит бригадному генералу СБУ с псевдонимом "Хантер", передает Википедия. Первые модели были созданы до июля 2022 года в коллаборации со специалистами ВМСУ и частной компанией. Позже в СБУ решили разрабатывать беспилотники самостоятельно, результатом чего стал Sea Baby, а эта частная компания позже создала беспилотный надводный аппарат "MAGURA" для ГУР. 6 марта 2024 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич представил первый из БНА под названием "Авдеевка", который стал мощнее прошлых образцов. В СБУ рассказали, что этот беспилотник многоразовый и имеет собственное вооружение, с помощью которого может поражать цели и помогать более дешевым беспилотникам. СБУ активно применяли дроны Sea Baby против российских оккупантов в Черном море. 17 июля 2023 года два дрона Sea Baby атаковали Крымский мост. 14 сентября 2023 года, вероятно, был поражен малый ракетный корабль "Самум". Позже появилось видео буксировки корабля с заметным креном. В октябре 2023 года повреждения от атаки Sea Baby получили патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", а в декабре - гидрографический катер "Владимир Козицкий".

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