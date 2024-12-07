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У РФ большие проблемы: ГУР поразило треть объектов, которые поставляют топливо

Мария Николишин
7 декабря 2024, 16:19
274
ГУР повредило нефтеперерабатывающие заводы РФ, которые заправляют российскую военную технику.
У РФ большие проблемы: ГУР поразило треть объектов, которые поставляют топливо
Удары по РФ / коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Ключевые тезисы:

  • Треть объектов топливного сектора РФ повреждена
  • Это произошло в результате спецопераций ГУР
  • Враг чувствует последствия атак и санкций

Треть объектов топливного сектора страны-агрессора РФ поражена или повреждена в результате спецопераций украинских защитников. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью ЦПД.

По его словам, речь идет об объектах, которые поставляют топливо оккупационным войскам.

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"Есть статистика, есть открытые данные. Треть (объектов в РФ, - ред.) в той или иной степени повреждены-поражены. Есть проблемы большие с восстановлением, потому что речь идет об импортном оборудовании, учитывая санкции, с поставками этого оборудования есть большие проблемы", - подчеркнул он.

Юсов также напомнил об ограничении импорта горюче-смазочных материалов в РФ, что свидетельствует, что враг чувствует последствия атак и санкций.

Он добавил, что говоря об атаках, речь идет не о гражданских объектах.

"Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, которые заправляют российскую военную технику, продают нефтепродукты и финансируют агрессию против Украины", - подытожил представитель ГУР.

У РФ большие проблемы: ГУР поразило треть объектов, которые поставляют топливо
НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 7 декабря морские беспилотники подразделения Военно-морских сил ВСУ ударили по газовым платформам, захваченным российскими оккупантами в Крыму.

Также в ночь на субботу, 7 декабря, город Майкоп, столица Республики Адыгея, подвергся атаке дронов. Вероятной целью атаки мог быть аэродром "Ханская", расположенный в 410 км от линии фронта. Местные жители сообщают, что вблизи аэродрома прозвучали по меньшей мере два мощных взрыва.

Кроме того, 6 декабря в Керчи во временно оккупированном Крыму также прогремели взрывы. Местные жители слышали звуки взрывов в районе судостроительного завода, также они видели зарево в микрорайоне Аршинцево. Сообщалось о якобы попытке прорыва украинских морских дронов в Керченском проливе.

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Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

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