На ключевом направлении обостряется ситуация: враг выискивает болевые точки ВСУ

Ключевое:
- Оккупанты пытаются нащупать слабые места в нашей обороне
- ВСУ знали о подготовке врага
К сожалению, на Запорожском направлении ситуация осложняется и становится более напряженной. Как пояснил представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов, оккупант продолжает наращивать усилия, увеличил количество артиллерийских обстрелов, регулярно наносит авиаудары.
Деталями он поделился в эфире "КИЕВ24".
"Пробуют штурмовать, их пехотные штурмовые группы пытаются нащупать слабые места в нашей обороне, а также под прикрытием бронетехники отрабатывают постоянно вражеские танки, обстреливают те же БТРы", - подчеркнул он.
Как пояснил Денисов, действия российских войск прогнозируемые, ведь перед этим агрессоры проводили боевое слаживание своих десантно-штурмовых подразделений.
"И пехоту свою тренировали и тренировали взаимодействие с бронетехникой. Мы же все прекрасно понимали для чего они это все делали, поэтому уже сейчас видим, что они постепенно такие сводные группы начинают бросать на штурмы", - подчеркнул представитель легиона.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, на Курщине ВСУ устроили хитрую засаду для врага. В результате удачных действий военных, 11 российских оккупантов взяты в плен.
Как пояснил военный аналитик Алексей Гетьман, ВСУ наносят успешные контрудары врагу. По его словам, линия фронта постоянно меняется, она динамична, однако ВСУ имеют некоторый успех и проводят контрудары.
А вот в Forbes поделились подробностями, как ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине. В результате потери на фронте лишают врага возможности поддерживать наступательный потенциал.
Читайте также:
- Области поделят на несколько зон: как изменится принцип отключения света в январе
- "светят" ли Украине ракеты Tomahawk: эксперт Огрызко расставил точки над "і"
- "Будет заход в одну точку": как Украина может добить Крымский мост - Свитан
Что известно о "Легионе Свободы"?
"Легион Свободы" - комбатантское объединение всех членов партии ВО "Свобода" которые в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, спецподразделений МВД и добровольческих батальонов участвуют в Российско-украинской войне. Создано в феврале 2015 решением XXX Съезда ВО "Свобода", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред