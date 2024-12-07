На ключевом направлении обостряется ситуация: враг выискивает болевые точки ВСУ

Пехотные штурмовые группы врага пытаются нащупать слабые места в нашей обороне.

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Запорожское направление остается сложным / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевое:

Оккупанты пытаются нащупать слабые места в нашей обороне

ВСУ знали о подготовке врага

К сожалению, на Запорожском направлении ситуация осложняется и становится более напряженной. Как пояснил представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов, оккупант продолжает наращивать усилия, увеличил количество артиллерийских обстрелов, регулярно наносит авиаудары.

Деталями он поделился в эфире "КИЕВ24".

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"Пробуют штурмовать, их пехотные штурмовые группы пытаются нащупать слабые места в нашей обороне, а также под прикрытием бронетехники отрабатывают постоянно вражеские танки, обстреливают те же БТРы", - подчеркнул он.

Как пояснил Денисов, действия российских войск прогнозируемые, ведь перед этим агрессоры проводили боевое слаживание своих десантно-штурмовых подразделений.

"И пехоту свою тренировали и тренировали взаимодействие с бронетехникой. Мы же все прекрасно понимали для чего они это все делали, поэтому уже сейчас видим, что они постепенно такие сводные группы начинают бросать на штурмы", - подчеркнул представитель легиона.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, на Курщине ВСУ устроили хитрую засаду для врага. В результате удачных действий военных, 11 российских оккупантов взяты в плен.

Как пояснил военный аналитик Алексей Гетьман, ВСУ наносят успешные контрудары врагу. По его словам, линия фронта постоянно меняется, она динамична, однако ВСУ имеют некоторый успех и проводят контрудары.

А вот в Forbes поделились подробностями, как ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине. В результате потери на фронте лишают врага возможности поддерживать наступательный потенциал.

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Что известно о "Легионе Свободы"? "Легион Свободы" - комбатантское объединение всех членов партии ВО "Свобода" которые в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, спецподразделений МВД и добровольческих батальонов участвуют в Российско-украинской войне. Создано в феврале 2015 решением XXX Съезда ВО "Свобода", пишет Википедия.

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