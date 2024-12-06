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"Светят" ли Украине ракеты Tomahawk: эксперт Огрызко расставил точки над "і"

Даяна Швец
6 декабря 2024, 16:38
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Как появилось решение о предоставлении Украине ракет дальностью 300-500 км, так появится оно и в отношении ракет дальностью 1500-2000 км.
Огризко, Tomahawk
Огрызко объяснил, передадут ли для ВСУ ракеты Tomahawk / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Что сказал Огрызко:

  • Украина может сама производить ракеты среднего радиуса действия
  • Передача ракет Украине зависит от политической воли Запада

Недавно парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, дальностью 1000-5500 километров.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал Главреду, какова вероятность, что Украина получит впоследствии подобные дальнобойные ракеты.

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По его словам, в этой ситуации стоит учитывать два аспекта.

"Во-первых, у Украины есть технологии, специалисты и даже база для того, чтобы производить ракеты среднего радиуса действия. Да, мы подписали определенные договоренности, но война с Россией перечеркнула все это, и мы, я думаю, должны быть свободными от любых обязательств, которые мешают нам восстановить свою территориальную ценность и не допустить уничтожения нашего государства. Да, это сложный процесс, но он так же не является невероятным", - говорит Огрызко.

Кроме этого, дипломат также напомнил, что ракеты, которые производились здесь, в Украине, имели радиус действия 10 тысяч километров.

"Думаю, создать ракеты вдвое меньшего радиуса действия самостоятельно - не большая беда, это можно сделать. Если сейчас у нас делают дроны дальностью 1800-1900 километров, видимо, есть в Украине и специалисты, которые могут сделать то же самое и с ракетой. Конечно, это требует дополнительных усилий, ведь это не колбаску выпускать. Но это опять-таки не из разряда невероятного", - говорит дипломат.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk - что известно / Инфографика: Главред

Отвечая на вопрос, могут ли нам передать ракеты дальностью 1000-5500 км, Огрызко заявил, что да, могут. Однако в этом ключе надо вернуться к теме о политической воле: если она появляется, исчезают преграды.

"Например, американцы до сих пор не предоставляли нам ATACMS дальностью 300-500 км - почему? Потому что не было политической воли, в Штатах боялись собственной тени. Теперь Байден больше не боится собственной тени, и у него появилась воля для осуществления серьезного шага. И он этот шаг сделал. И что, началась ядерная война? Не началась, и никогда не начнется!", - говорит бывший министр иностранных дел Украины.

Подытоживая, Владимир Огрызко подчеркнул, что здесь вопрос совпадения многих факторов.

"Но если они действительно совпадают, тогда появляются и политические решения. Как появилось решение о предоставлении Украине ракет дальностью 300-500 км, так появится оно и по ракетам дальностью 1500-2000 км, почему нет", - резюмировал Огрызко.

Ракеты Tomahawk для Украины - что известно

Как сообщал Главред, ранее эксперт Александр Коваленко назвал главную особенность дальнобойных ракет. Он пояснил, что для применения необходим надводный или подводный носитель.

Впоследствии у Путина разразились истерикой из-за ракет Tomahawk для Украины. Кремль увидел в такой инициативе и в Плане победы в целом якобы попытку втянуть западный мир в российско-украинскую войну.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский также прокомментировал передачу ракет Tomahawk для Украины. По его словам, союзники Украины показали свою нерешительность.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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