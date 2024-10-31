У Путина разразились истерикой из-за ракет Tomahawk для Украины

Ключевые тезисы пропаганды Пескова:
- План победы Украины – попытка "втянуть в войну" Запад
- Украина использует "разные уловки"
В России вздрогнули из-за запроса Украины к США на поставку дальнобойных ракет Tomahawk. Кремль узрел в такой инициативе и в Плане победы в целом якобы попытку втянуть западный мир в российско-украинскую войну.
"Учитывая все, все Планы мира, все Планы победы - секретные, не секретные - они все сводятся к тому, чтобы как можно быстрее Киеву затянуть полностью, по уши в войну страны Запада - и узаконить это", - цитирует Интерфакс заявление кремлевского рупора Дмитрия Пескова пропагандистам.видео дня
Что такое Tomahawk?
Ракета Tomahawk – испано-американская многоцелевая высокоточная дозвуковая крылатая ракета большой дальности стратегического и тактического, подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракета летит на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Ракета на вооружении кораблей и подлодок Военно-Морских сил США. Американцы использовали ее во всех значительных конфликтах, в которых их армия принимала участие. Кроме США, такие ракеты есть и у Великобритании.
Дальность ракеты Tomahawk – ориентировочно от 600 до 2500 километров, пишет Википедия.
Также Песков придумал, что инициативы Украины, направленные на мир – это "уловки" и повторно обвинил Киев в будто бы попытках втянуть Запад в войну.
Американские ракеты Tomahawk для Украины – новости по теме:
Как сообщал Главред, американская газета The New York Times 29 октября опубликовала информацию о том, что Зеленский в рамках секретной части Плана победы попросил у США ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км. Журналисты получили эту информацию от высокопоставленного чиновника из Штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский разнес Белый дом за слив информации о Tomahawk в прессу. По словам главы государства, инцидент показал, что между Киевом и Вашингтоном нет никакой конфиденциальности.
Позже Зеленский заявил, что появление сведений о Tomahawk в американской прессе – сигнал о нерешительности партнеров. Ситуация продемонстрировала неготовность США предоставить Украине такие ракеты.
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