Запрос Украины на Tomahawk: названа главная особенность дальнобойных ракет

Tomahawk это ракета не воздушного и не сухопутного базирования, напомнил Александр Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/zapros-ukrainy-na-tomahawk-nazvana-glavnaya-osobennost-dalnoboynyh-raket-10609934.html Ссылка скопирована

Александр Коваленко оценил вероятность предоставления Украине ракет Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: Facebook А.Коваленко, скриншот

Главные тезисы Коваленко:

Tomahawk - ракета морского базирования

Для применения необходим надводный или подводный носитель

Tomahawk – это дозвуковая крылатая ракета большого радиуса действия как тактического, так и стратегического назначения, заявил военный эксперт Александр Коваленко, комментируя информацию о том, что Украина могла дать запрос США на ее поставку.

"Tomahawk это ракета не воздушного, не сухопутного, а исключительно морского базирования. Все её пусковые находятся на подводных, либо надводных носителях. То есть, если мы делаем запрос на ракеты Tomahawk, то параллельно мы должны делать запрос на подводную лодку, например, класса "Огайо", или ракетный эсминец типа Arleigh Burke", — пишет он в своем Facebook.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что даже если Украине предоставят ракетный эсминец типа Arleigh Burke с боекомплектом ракет Tomahawk, то остается вопрос о том, "как его загнать в Чёрное море через проливы Дарданеллы и Босфор, при действующей конвенции Монтрё".

/ Инфографика: Главред

В то же время он напоминает о том, что все украинские порты, включая Одессу, подвергаются ракетным ударам РФ, включая баллистические 9М723, Х-31П, Х-59/69, дроны-камикадзе и даже противокорабельных П-800 "Оникс".

"В результате, в считанные дни ракетный эсминец типа Arleigh Burke с боекомплектом ракет Tomahawk и неизвестно откуда взявшимся полностью готовым, профессиональным экипажем оказывается на дне Чёрного моря", — отметил военный эксперт.

При этом он скептически оценил информацию о том, что в Плане победы президента Владимира Зеленского могли содержаться секретные пункты относительно предоставления Украине ракет Tomahawk.

"Я бы никогда себе не позволил такое рекомендовать президенту, будь у меня подобная возможность. Это вопрос профессионального достоинства, не впадать в хайп на громких и запоминающихся названиях, ведь с таким успехом можно было бы порекомендовать и запрос на ракету Minuteman III (американская МБР, - ред.) ...", — добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ранее сообщалось, что Украина не получит ракет Tomahawk, такое решение вряд ли будет рассматриваться, считает военный аналитик, сооснователь гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. По его мнению, появление подобных сведений – контролируемая утечка информации.

Как сообщал Главред, 29 октября американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновник США опубликовало информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках Плана победы (секретной части документа) попросил Вашингтон поставить Украине ракеты Tomahawk.

Как сообщалось ранее, появление в Украине ракет Tomahawk не исключено, ранее говорил политический эксперт Тарас Загородний. Как полагает он, речь идет о торге и задача минимум для Киева – получить разрешение на удары вглубь России.

Смотрите видео – ракеты Tomahawk в Германии:

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред