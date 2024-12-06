'Быстрое прекращение огня': Китай сделал заявление о переговорах Украины и РФ

Все великие державы должны продемонстрировать положительную энергию, считает Китай.

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Китай прокомментировал возобновление переговоров Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, kremlin.ru

Главное из заявлений Линь Цзяня:

Международное сообщество должно помочь возобновить прямые переговоры между Киевом и Москвой

Великие державы должны продемонстрировать "позитивную энергию"

Надежду на быстрое прекращение огня можно увидеть только тогда, когда международное сообщество поможет создать условия для возобновления переговоровУкраиныи РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, передает собственный корреспондент Укринформа.

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"По нашему убеждению, единственным возможным путем урегулирования "кризиса" (Китай называет войну в Украине кризисом и конфликтом - Ред.) является диалог и переговоры. Международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта", - подчеркнул китайский дипломат.

Линь Цзянь пояснил, что все крупные государства должны продемонстрировать "положительную энергию" для того, чтобы урегулировать агрессию Российской Федерации в Украине.

"Только когда все великие державы продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на быстрое прекращение огня", - добавил Линь.

Позиция Китая война в Украине / Инфографика: Главред

Последние новости о Китае - что известно

Ранее Главред писал, Китай может начать большую войну. Опасность заключается в том, что Пекин может объединиться с РФ и КНДР.

Как считает глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок, Трамп хочет разорвать связь России и Китая. По его мнению, в США, вероятно, запустят новую экономическую модель.

Американское издание Bloomberg изучило пять сценариев, почему "война" США и Китая приведет к неожиданным последствиям. Торговой войной США и КНР могут навредить друг другу, к тому же мир может погрузиться в экономический хаос.

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Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полного масштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Кроме того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом ее бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться лояльности Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложения санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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