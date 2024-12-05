'300 лодок для операции по наступлению на Херсон': Жданов оценил планы врага

ВСУ не дают врагу закрепиться на ключевых островах Херсонщины.

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Жданов прокомментировал ситуацию на Херсонщине / Коллаж Главред, 93-я ОМБр Холодный Яр

Ключевое из заявлений Жданова:

РФ не может обеспечить необходимое количество плавсредств для проведения операции на Левом берегу

ВСУ не дают врагу закрепиться в островах в дельте Днепра

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал возможность оккупантов форсировать Днепр и высадиться на правобережье Херсонщины.

Как отметил он в эфире "Киев24", сейчас такой сценарий маловероятен. Так он прокомментировал информацию, что оккупационные войска накопили до 300 лодок для операции по наступлению на Херсон.

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"В генштабе РФ существует несколько вариантов планов захвата правобережной части Херсонской и Запорожской областей, поскольку их включили в свою Конституцию. Но эти вопросы на сегодня, на мой взгляд, не стоят на повестке дня", - подчеркнул он.

Пока что, по словам Жданова, необходимая РФ для наступления группировка войск не наблюдается.

"Как на Запорожском - мы тоже искали где те 100 тысяч, которые могут сегодня-завтра пойти в наступление. Здесь тоже нет. Есть гарнизон, есть группа войск "Днепр" - российская оккупационная. Мы четко знаем, где она расположена. И мы постоянно отражаем атаки российских военных из состава этой группировки", - констатировал эксперт.

Комментируя накопленные лодки, эксперт напомнил, что еще полмесяца назад распространялась информация, что войска агрессоров начали рейд по конфискации у населения любых плавсредств.

"Причем этот раз облава была настолько серьезная и жесткая, что даже пытались выявить наличие надувных лодок и их тоже пытались конфисковать у местного населения. Так что можно предположить, что это накопление связано с тем, что российская военная машина не может обеспечить необходимое количество плавсредств для проведения операции на Левом берегу и в дельте Днепра, на островах", - прокомментировал Жданов.

Как обращает внимание полковник запаса, одна лодка может переместить 5-6 военных, или до 10 человек с экипировкой и дополнительным боекомплектом в условиях форсирования.

"Ну, это 1,5 тысячи (военных). Они ничего не сделают. Там Днепр до 800 метров в некоторых местах шириной, температура воды - в этой воде человек если упадет, то 3-4 минуты и дальше гипотермия и смерть. Плюс даже на берегах. И правый берег высокий. И я не думаю, что наша разведка будет просто сидеть и ждать, пока российские войска выйдут на правый берег", - пояснил Жданов.

Подытоживая, Жданов отметил, что, к тому же, и острова в дельте Днепра также не помогут врагу попасть на правый берег.

"Битвы за эти острова продолжаются и на сегодня они под нашим огневым контролем. Мы не даем врагу там закрепиться, зная что с островов даже диверсионную деятельность россиянам вести легче чем с левого берега", - сказал эксперт.

Ситуация на Херсонщине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Путин готовит наступление на деоккупированный в 2022 году город. Речь идет именно о Херсоне, для врага важно зацепиться за какую-то улицу.

Однако пока ситуация выглядит так, что агрессоры оставляют свои позиции на Херсонщине. По данным партизан, армия РФ массово дезертирует на одном из ключевых участков.

Кроме этого, согласно сообщениям "АТЕШ", оккупанты тонут, пытаясь высадиться на островах Днепра возле Херсона. Стало известно, что российских военных отправляют на острова в качестве наказания.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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