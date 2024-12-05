Так Лаврова еще не унижали: на ОБСЕ произошел скандал

Министр Сибига назвал главу МИД РФ Лаврова военным преступником.

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МИД Украины "проехался" по Лаврову на ОБСЕ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Коротко:

Сибига назвал Лаврова военным преступником

Глава МИД Украины и его некоторые коллеги покинули зал перед речью России

4-5 декабря на Мальте проходит 31-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Однако министр иностранных дел Украины Андрей Сибига решил не слушать демагогии РФ и покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ на Мальте перед началом речи главы российского МИД Сергея Лаврова.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

видео дня

5 декабря, в конце своего выступления, Сибига публично назвал Лаврова военным преступником, после чего покинул зал. Его примеру последовали несколько иностранных министров и дипломатов.

На опубликованном видео видно, как вслед за украинским министром выходят глава МИД Польши Радослав Сикорский и его чешский коллега Ян Липавский. Оба ранее заявили, что не намерены слушать выступление Лаврова.

Глава МИД Украины Сибига вышел из зала ОБСЕ перед началом выступления главы МИД РФ Лаврова. / фото: тг-канал Главред

Стоит отметить, что участие Лаврова в заседании ОБСЕ стало возможным, несмотря на санкции ЕС.

Это его первый визит в страну Евросоюза с начала полномасштабной войны.

По информации СМИ, Лавров присутствовал на обеде первого дня встречи, однако пропустил ужин, темой которого должна была стать российская агрессия против Украины.

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Неудивительно, что некоторые иностранные дипломатические представители решили не слушать Лаврова, ведь буквально вчера РФ пошла на агрессивный шаг. Стало известно, что корабль РФ обстрелял немецкий военный вертолет.

Также стало известно, что начальник Генштаба РФ Герасимов звонил топ-военному США через неделю после удара "Орешником". Отмечается, что двое мужчин "обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая конфликт в Украине".

Как сообщал Главред, эксперт Валерий Клочок также объяснил, придет ли конец военной поддержке Путина режимом Ким Чен Ына после прихода нового президента Штатов. Дело в том, что Трамп может договориться с КНДР об уменьшении военной мощи России.

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Кто такой Сергей Лавров? Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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