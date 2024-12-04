Открыл огонь в море: корабль РФ обстрелял немецкий военный вертолет

Вертолет Германии выполнял разведывательную миссию.

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Российский корабль поставил под угрозу немецкий вертолет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Российский корабль обстрелял немецкий вертолет

ФРГ усилит контроль за трубопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море

В Балтийском море произошел опасный инцидент между российским кораблем и немецким военным вертолетом. Речь идет об обстреле сигнальными боеприпасами.

Детали узнало немецкое агентство DPA от источников в Брюсселе, передает Welt.

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По данным агентства, пока вертолет выполнял разведывательную миссию, экипаж российского корабля выпустил сигнальные боеприпасы.

Пока что о дополнительных обстоятельствах инцидента ничего не известно.

Однако, по данным BILD, об этом инциденте ранее кратко упомянула министр иностранных дел Анналена Бербок. Произошло это в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе.

Министр подчеркнула, что Германия усилит контроль за трубопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море. Кроме этого, усилится также защита критической инфраструктуры с помощью патрулей.

Главной причиной для таких нововведений, по ее словам, является увеличение количества гибридных атак со стороны России и ее сторонников.

​ НАТО и "ОСЬ ЗЛА" / Инфографика: Главред

Стоит указать, что использовать сигнальные боеприпасы можно лишь в чрезвычайных ситуациях. Как обратила внимание Бербок, именно по Балтийскому морю неоднократно проходят те корабли, которые участвуют в обходе санкций из-за войны, которую начал Путин против Украины.

"Инцидент с вертолетом - очередной эпизод этого длительного противостояния. Так, в ноябре были повреждены два оптоволоконных кабеля. Один из них связывал Германию и Финляндию, второй - Швецию и Литву. Шведские власти подозревают, что в этом замешано китайское судно "Yi Peng 3", которое проходило рядом во время повреждения кабелей", - подытожили журналисты издания.

Война НАТО и России - что известно

Как сообщал Главред, разведка Германии бьет тревогу из-за того, что РФ готовит нападение на НАТО в ближайшие годы. Вполне возможно, что Россия может попытаться расколоть НАТО, в частности через переманивание отдельных стран-членов на свою сторону.

Глава специального штаба по вопросам Украины в министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг раскрыл сроки новой войны. По его мнению, РФ может с новыми силами неожиданно напасть на НАТО.

В свою очередь экс-глава МИД выдвинул мнение, что у России нет шансов в войне с НАТО. Однако нельзя терять из виду то, что враг применяет тактику "мелких покусываний".

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Кто такая Анналена Бербок Анналена Бербок - немецкий политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Германии. Сопредседатель партии Союз 90/Зеленые (совместно с Робертом Хабеком) с 2018 по 2022 год. С 2013 года Бербок является депутатом Бундестага. 11 января 2023 года совершила внезапный визит в Украину. В частности, посетила Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины, объявив о выделении дополнительных 40 млн евро. 24 января 2023 года на заседании ПАСЕ во время дебатов о поставках танков Бербок призвала Совет Европы к сплоченности со словами: "Мы ведем войну против России, а не друг с другом".

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