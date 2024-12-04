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У Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине - СМИ

Анна Косик
4 декабря 2024, 13:44
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Все три варианта отвергают возможность вступления Украины в НАТО, что Зеленский называл ключевым.
Трамп, Зеленский, Путин
Окончательный вариант мирного плана Трампа еще не готов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Главные тезисы:

  • Советники Трампа хотят принудить Украину и Россию к переговорам
  • Центральная рабочая группа для разработки мирного плана еще не заработала
  • В окружении Трампа уже предложили три варианта окончания войны в Украине

Дональд Трамп еще во время предвыборной гонки заявлял, что сможет закончить войну в Украине за 24 часа. Пока все еще неизвестно, каким образом он хочет это сделать, однако его ключевые советники предложили несколько вариантов.

Как пишет Reuters, все они хотят организовать переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией с помощью "кнута и пряника". Это может включать, как и прекращение военной помощи Украине, если власть не согласится идти на диалог, так и наоборот - предоставление мощного вооружения Киеву, если отказаться от переговоров захочет российская сторона.

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Четыре советника на условиях анонимности сообщили, что несмотря на громкие заявления Трампа, по состоянию на прошлую неделю, он еще не созвал центральную рабочую группу для разработки мирного плана.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Мирное соглашение, вероятно, будет зависеть от прямого личного взаимодействия между Трампом, Путиным и Зеленским", - сказали они.

Сейчас в политических кругах Трампа есть три главных сценария для основы мирного плана новоизбранного президента США. План пецпредставителя Штатов по Украине и РФ Кита Келлога предусматривает замораживание линии фронта, приостановление процесса членства Украины в НАТО, предоставление Украине гарантии безопасности США и увеличение поставок оружия после заключения мирного соглашения.

Зато кандидат на должность вице-президента США Джей Ди Вэнс предложил создать демилитаризованную зону на нынешней линии фронта с построением прочных укреплений, чтобы предотвратить новое вторжение России и при этом Киев должен отказаться от членства в НАТО.

А по словам бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Ричарда Гренелла, для окончания войны в Украине нужно создать "автономные зоны" на востоке Украины и опять же - Киев должен забыть о перспективе вступления в Альянс.

Планы Трампа в отношении Украины - что известно

Ранее, как писал Главред, спецпредставитель США по Украине и России, назначенный новоизбранным президентом Штатов, заявил, что российско-украинскую войну надо заканчивать и не стоит недооценивать Трампа - он намерен выполнить свои обязательства.

Накануне также аналитик Валерий Клочок отметил, что Дональд Трамп во время своего президентства будет пытаться способствовать переговорам, чтобы уменьшить уровень эскалации войны в Украине.

Напомним, в НАТО предупредили Трампа, что он должен понимать, что Украине необходимо грамотное мирное соглашение. Штаты столкнутся со "страшной угрозой" со стороны Китая, КНДР и Ирана, если Киеву придется пойти на уступки агрессору России для завершения войны.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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