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Помощь Украине и завершение войны: автор "мирного плана" Трампа сделал заявление

Андрей Ганчук
3 декабря 2024, 15:07обновлено 3 декабря, 15:40
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Недооценивать Трампа – большая ошибка, есть обязательства, которые он должен выполнить, сказал Кит Келлог.
Байден, Трамп, Украина
Помощь Байдена Украине усилит Трампа - Келлог / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот YouTube, УНИАН

Кратко о заявлении Келлога:

  • Помощь Байдена Украине усилила Трампа
  • Войну нужно заканчивать
  • Трамп будет выполнять свои обещания

Помощь Украине от администрации Джо Байдена – положительная история, она усилит позиции новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Российско-украинскую войну нужно заканчивать. Не стоит недооценивать Трампа, он намерен выполнить свои обязательства. Об этом заявил назначенный Трампом спецпредставителем Штатов по Украине и РФ Кит Келлог.

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В интервью FoxNews он рассказал о том, что благодаря помощи Украине от администрации Байдена Трамп получает больше возможностей "делать то, что он хочет сделать".

"Это действительно очень хорошо для избранного президента, потому что это дает ему рычаг, он может принять решение о том, что он хочет сделать. И чем больше администрация Байдена делает это, тем больше возможностей для избранного президента делать то, что он хочет сделать", - отметил Келлог.

"Они сигнализируют, что пора закончить эту войну"

Кроме того, он вспомнил о встрече Трампа с Зеленским и акцентировал внимание на желании двух лидеров завершить войну, которая уже носит глобальный характер.

"Что я имею в виду под глобальным характером – вы видите, что к ней привлечены северные корейцы, которые дали войска, привлечены иранцы, привлечены китайцы, привлечены россияне. Так что состав войны за это время расширился. Мы будто кладем ее обратно в коробку, не не только ради американской безопасности, но и ради глобальной безопасности. Так что у меня нет проблем с тем, что они сделали", - отметил будущий чиновник администрации Трампа.

По его словам, новоизбранный хозяин Белого дома "это понимает и планирует использовать это в своих интересах".

Трамп инфографика
Трамп вступит на пост президента США 20 января / Инфографика: Главред

Украина в НАТО

Также Келлог ответил на вопрос относительно прекращения войны путем вступления Украины в Альянс.

"Президент Трамп всегда говорил, что никогда не выкладывай свои варианты на стол, позволяй им двигаться вперед. Я думаю, что произошло то, что президент очень ясно дал понять, назначив специального посланника, что он очень серьезно относится к своим предвыборным обещаниям положить конец войне, и он сказал: прекратите убийства. И это то, что он действительно хочет сделать", - добавил генерал в отставке.

"Недооценивать Трампа – большая ошибка"

При этом Келлог добавил, что нельзя недооценивать Трампа. Новый президент США понимает свои международные обязательства и намерен их выполнить.

Украина – одно из обязательств.

"Я не стал бы говорить, что он планирует делать, потому что это решение должен принять президент. Мы просто попытаемся его выполнить. Я просто как представитель и тот, кто будет делать то, что он хочет. Так что будет сложно сказать, чего он хочет, но мы разберемся с этим по ходу дела", - подчеркнул Кит Келлог.

"Мирный план" Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, Президент США Дональд Трамп на днях выбрал спецпредставителя по Украине и РФ – им стал бывший военный, генерал в отставке Кит Келлог. В апреле Келлог предложил заморозить войну в Украине и запустить переговоры Киева и Москвы. План предусматривает сохранение россиянами контроля над оккупированными территориями, но не отказ Украины от этих земель.

Заморозка войны может стать неизбежным сценарием, полагает бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. По мнению Болтона, Трамп будет пытаться найти оптимальный вариант, но соглашение, вероятно, будет временным. Россия же не собирается останавливаться.

Украине нужно "хорошее соглашение", сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он акцентировал внимание на том, что если Киев заставят пойти на уступки Москве, Китай, Иран и КНДР "обрадуются" и будут готовить свои нападения на Запад.

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Кто такой Кит Келлог

Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.

Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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