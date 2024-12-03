Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Опасность "мирного плана" Трампа: в НАТО сделали заявление

Андрей Ганчук
3 декабря 2024, 09:53
1434
Нельзя принуждать Украину к невыгодному миру, Киеву нужно хорошее соглашение, отметил Марк Рютте.
Трамп, Рютте
Зеленский должен получить возможность вести переговоры с позиции силы - Рютте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Главное из заявления Рютте:

  • Украине нужно хорошее мирное соглашение
  • План Трампа может нести определенные риски
  • Зеленскому надо вести переговоры с сильной позицией

Новоизбранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что Украине необходимо грамотное мирное соглашение. Штаты столкнутся со "страшной угрозой" со стороны Китая, КНДР и Ирана, если Киеву придется пойти на уступки агрессору России для завершения войны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что Украине нужно "хорошее соглашение", а Соединенным Штатам следует продолжать военную поддержку Киева. Если украинское государство принудят к невыгодному миру, враги Запада только "обрадуются" и будут планировать свои нападения.

видео дня

"Самое главное сейчас - убедиться, что, когда Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один", - отметил Рютте.

По его словам, сейчас между РФ, КНР, КНДР и Ираном – глубокие военные и экономические связи. Оборот оружия и денег между этими странами подпитывает войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Также Марк Рютте подчеркнул, что усиление военной поддержки Украины накануне переговоров является более важным вопросом, чем обсуждение того, когда Киеву могут предоставить приглашение о вступлении в НАТО.

Трамп инфографика
Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Потенциальный "мирный план" Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в октябре британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что Трамп готовит резонансный план завершение войны. Согласно предположениям Мэтьюза, Украине могут навязать договоренности, предусматривающие сохранение контроля Россией над оккупированными территориями.

На днях Трамп назначил советника по вопросам национальной безопасности США Кита Келлога – бывшего военного, генерала в отставке. Весной Келлог предлагал заморозить войну и запустить переговоры Киева и Москвы. Украину в рамках этого плана не должны заставлять отказаться от территорий.

Заморозка войны в Украине может стать неизбежным сценарием, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Как полагает Болтон, Трамп будет искать оптимальный вариант, однако соглашение, скорее всего, будет временным.

Другие новости:

Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Владимир Зеленский Дональд Трамп Марк Рютте война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!

Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!

10:32Украина
Зафиксированы пожары и разрушения: последствия ночной атаки дронов РФ по Украине

Зафиксированы пожары и разрушения: последствия ночной атаки дронов РФ по Украине

10:19Украина
Опасность "мирного плана" Трампа: в НАТО сделали заявление

Опасность "мирного плана" Трампа: в НАТО сделали заявление

09:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Вывод войск из двух областей: Кремль уже готовит население к концу войны - росСМИ

Вывод войск из двух областей: Кремль уже готовит население к концу войны - росСМИ

Что ждет все знаки зодиака до 15 декабря: гороскоп Таро на новолуние

Что ждет все знаки зодиака до 15 декабря: гороскоп Таро на новолуние

Две из трех дорог уже перерезаны: где ВСУ могут взять в полуокружение - Селезнев

Две из трех дорог уже перерезаны: где ВСУ могут взять в полуокружение - Селезнев

В Украину придет потепление: синоптик назвала даты

В Украину придет потепление: синоптик назвала даты

Творит чудеса: эксперты призвали делать одно действие с унитазом перед каждым смыванием

Творит чудеса: эксперты призвали делать одно действие с унитазом перед каждым смыванием

Последние новости

10:32

Главред празднует "зеркальный" юбилей - 22 года!

10:19

Зафиксированы пожары и разрушения: последствия ночной атаки дронов РФ по УкраинеФото

09:53

Опасность "мирного плана" Трампа: в НАТО сделали заявление

09:32

Украина отказывается от альтернатив членству в НАТО - заявление МИД

09:27

Гороскоп на завтра 4 декабря: Водолеям - волна успеха, Козерогам - неудача

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:27

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:16

Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов в двух областях – DeepState

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 декабря (обновляется)

09:07

Трамп анонсировал первый зарубежный визит после выборов: куда отправится лидер

Реклама
08:37

Сняла одежду: предательница Тодоренко изо всех сил бореться за популярность

08:24

Получит ли Украина приглашение в НАТО в декабре: чиновники поделились прогнозом

08:00

Предвыборный вояж. Для чего на самом деле в Киев приезжал Олаф Шольцмнение

07:42

США передают Украине пакет помощи на $725 млн: в Пентагоне сказали, что в него войдет

06:48

Часть Тернополя осталась без света: дрон ударил в объект энергетики

06:10

"Орешник" заправляют микстурой "боярышник"?мнение

06:00

Надвигается затяжная буря: в Украине влупит мощный геомагнитный шторм

05:37

Блестящей или матовой: какой стороной класть фольгу на противень - ответ удивитВидео

05:07

Гороскоп на декабрь 2024 для Дев: хорошая работа, наследство и любовьВидео

05:00

Забьются все трубы: что нельзя выбрасывать в унитаз и сливать в раковину

04:30

Большинство людей готовят неправильно: как жарить картошку, чтобы она была хрустящей

Реклама
03:33

Традиции празднования Рождества: что нужно обязательно сделать 25 декабря

03:00

Франция и Британия могут отправить войска в Украину: СМИ узнали сценарий

02:30

Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушкиВидео

02:00

Нашла магию: жена Уилла Смита случайно проговорилась про роман с девушкой

01:54

Враг может наступать в пределах сразу трех областей: Свитан предупредил об опасности

01:20

Буря в душе, спокойствие на лице: какие ТОП-3 знака зодиака умеют скрывать эмоции

01:02

Враг хочет прорваться через границу с войсками КНДР: Зеленский назвал направление

00:16

Первый участник Евровидения-2025 под угрозой дисквалификации - суть скандалаВидео

00:04

Почему пингвины не летают: исследователи поразили объяснением

02 декабря, понедельник
23:26

КНДР несет потери в войне против Украины: Зеленский озвучил детали

23:19

"Мы их пригласим": Зеленский рассказал об участии РФ во втором Саммите мира

22:42

Западная пресса ошибается: Зеленский озвучил правду о реальных потерях Украины

22:28

Жена Тараса Тополи прокомментировала отношения с певцом: "Я не его мама"

22:22

РФ ударила авиационными ракетами по Криворожью: есть раненые и разрушения

22:12

Скроете все недостатки: как выбрать идеальное платье по типу фигурыФотоВидео

22:09

Путину придется идти на компромисс с Украиной в вопросе мира - британский полковник

22:00

Визит Шольца и сирийская ловушка для Путина: главные новости Украины (дайджест)

21:25

Бронь от мобилизации: кому из украинцев светит статус и как его получить

21:13

Дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины: о чем просит Байден у Конгресса США

21:04

"Тяжелая фаза войны": в Белом доме сделали заявление о переговорах с Россией

Реклама
20:38

"Царицы": Соломия Витвицкая вызвала восторг редким фото с моложавой мамой

20:26

Некоторым украинцам придется возвращать "тысячу Зеленского": Шмыгаль объяснил почему

20:17

"Не последние перестановки": Зеленский анонсировал кадровые ротации в ВСУ

19:45

Вооружение на 725 миллионов долларов: США готовят военную помощь Украине - СМИ

19:33

Украина сделала собственный аналог "Шахеда": что о нем известно - Defense Express

19:30

Погода в декабре будет удивлять: когда в Украину придет потепление

19:25

Предоставление Украине Taurus: в Германии начали обсуждение, лед может тронуться

19:19

Под угрозой 20 спецобъектов: Зеленский рассказал о нехватке средств ПВО

19:12

Звезду "Гарри Поттера" оштрафовали на 1.8 миллиона фунтов - подробности

19:10

Путин нацелился на Запорожье и Херсон, но есть одна проблемамнение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять