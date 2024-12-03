Опасность "мирного плана" Трампа: в НАТО сделали заявление

Нельзя принуждать Украину к невыгодному миру, Киеву нужно хорошее соглашение, отметил Марк Рютте.

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Зеленский должен получить возможность вести переговоры с позиции силы - Рютте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Главное из заявления Рютте:

Украине нужно хорошее мирное соглашение

План Трампа может нести определенные риски

Зеленскому надо вести переговоры с сильной позицией

Новоизбранный президент США Дональд Трамп должен понимать, что Украине необходимо грамотное мирное соглашение. Штаты столкнутся со "страшной угрозой" со стороны Китая, КНДР и Ирана, если Киеву придется пойти на уступки агрессору России для завершения войны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что Украине нужно "хорошее соглашение", а Соединенным Штатам следует продолжать военную поддержку Киева. Если украинское государство принудят к невыгодному миру, враги Запада только "обрадуются" и будут планировать свои нападения.

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"Самое главное сейчас - убедиться, что, когда Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один", - отметил Рютте.

По его словам, сейчас между РФ, КНР, КНДР и Ираном – глубокие военные и экономические связи. Оборот оружия и денег между этими странами подпитывает войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Также Марк Рютте подчеркнул, что усиление военной поддержки Украины накануне переговоров является более важным вопросом, чем обсуждение того, когда Киеву могут предоставить приглашение о вступлении в НАТО.

Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Потенциальный "мирный план" Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в октябре британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что Трамп готовит резонансный план завершение войны. Согласно предположениям Мэтьюза, Украине могут навязать договоренности, предусматривающие сохранение контроля Россией над оккупированными территориями.

На днях Трамп назначил советника по вопросам национальной безопасности США Кита Келлога – бывшего военного, генерала в отставке. Весной Келлог предлагал заморозить войну и запустить переговоры Киева и Москвы. Украину в рамках этого плана не должны заставлять отказаться от территорий.

Заморозка войны в Украине может стать неизбежным сценарием, считает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Как полагает Болтон, Трамп будет искать оптимальный вариант, однако соглашение, скорее всего, будет временным.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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