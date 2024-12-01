Каким будет сценарий Трампа по Украине: экс-советник президента сделал прогноз

В Евросоюзе стремятся возродить экономическое сотрудничество с Россией, поэтому помощь Украине уменьшится и со стороны Европы, считает Джон Болтон.

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Трамп может пойти на заморозку войны РФ против Украины - Болтон / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, УНИАН

Главное из заявления Джона Болтона:

Военная помощь Украине от Запада может сократиться

При Трампе могут быстро начаться переговоры

Заморозка войны может стать неизбежным сценарием

Прекращение огня на действующей линии фронта может стать неизбежным сценарием завершения развязанной Россией войны против Украины. Дональд Трамп попытается найти оптимальный вариант мирного соглашения. Впрочем, соглашение наверняка будет временным. К тому же Кремль не собирается останавливаться. Об этом заявил бывший советник 45-го президента США Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В своей колонке для The Telegraph он написал о том, что инаугурация Трампа вряд ли станет положительным моментом для Украины и Запада.

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Военная помощь от США и ЕС

Скорее всего, после 20 января военная и экономическая помощь Киеву со стороны Вашингтона значительно сократится и в быстром порядке начнутся переговоры с Россией.

Кроме того, Болтон убежден в сокращении помощи Украине и от Евросоюза.

В Европе есть силы, которые хотели бы восстановить коммерческое сотрудничество с РФ.

Мирное соглашение может быть временным

Как полагает Болтон, Трамп попытается найти оптимальный вариант завершения войны, однако мирное соглашение, скорее всего будет временным, чтобы сохранить будущее Украины открытым.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

В то же время Путин, по мнению американца, не собирается останавливаться до тех пор, пока не "восстановит империю". Кремль не согласится на соглашение, предусматривающее отказ от агрессии против Украины на постоянной основе.

Сценарий заморозки войны может стать неизбежным

По мнению Болтона, прекращения огня на существующих линиях разграничения может стать неизбежным сценарием. Однако нельзя допустить, чтобы демилитаризованные зоны были внутри Украины, ведь это выгодно только России.

Миротворцы ООН Украине не помогут

Бывший американский чиновник скептически относится к идеям о размещении на территории Украинцы миротворцев ООН. Он напомнил, как силы Организации не помешали Израилю аннексировать Голаны.

"Проблема не смягчается, если миротворцы находятся под эгидой НАТО, а не ООН. Не качество военных имеет значение, а намерения сторон конфликта. Кто-нибудь сомневается в долгосрочных целях России? Или Украины, если на то пошло? Я предполагаю, что Кремль в любом случае не согласится на миротворцев НАТО, по крайней мере, если их не усилят тысячи северокорейских солдат", - подчеркнул Джон Болтон.

Возможные планы Трампа по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны, писал в октябре британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз.

Он предположил, что при Трампе Украине могут навязать договоренности, которые предполагают сохранение Россией контроля над оккупированными территориями.

Ранее Трамп назначил советником по вопросам нацбезопасности США Кита Келлога, который несколько месяцев назад предлагал заморозить войну в Украине и устроить переговоры Киева и Москвы. При этом Киев не будут просить отказаться от территорий.

Трамп собирается посадить РФ и Украину за стол переговоров, считает его пресс-секретарь Каролин Ливитт. Новый президент США готовит множество указов в первый же день своей работы.

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Кто такой Джон Болтон Джон Роберт Болтон – американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями (2001-2005 г.), послом США в Организации Объединенных Наций (с 2005 по 2006 год), советником президента США по национальной безопасности (2018-2019 г.), пишет Википедия.

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