Завершение войны "за 24 часа": СМИ раскрыли план Трампа с уступками Киева Москве

Для завершения войны РФ с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.
Такие детали содержаться в плане экс-президента США Дональда Трампа, пишет издание The Washington Post.
Знакомые с планом Трампа говорят, что экс-президент США в приватном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.
При этом приводятся высказывания Трампа о том, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России.
"Любые предположения касательно плана Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет", - прокомментировала информацию представитель штаба Трампа Каролайн Ливитт.
Также отмечается, что бывший помощник Трампа в Белом доме Майкл Антон описал ожидаемые контуры плана как уступку Украиной территориями Крыма и Донбасса, а также ограничение расширения НАТО и побуждение Путина ослабить свою растущую зависимость от Китая.
Однако в разговоре с The Washington Post он сказал, что не общался с Трампом в течение 18-24 месяцев, а также отрицал, что знал что-то о плане Трампа по Украине.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Напомним, что Дональд Трамп назвал Зеленского "выдающимся продавцом" и требует вернуть деньги. Трамп отметил, что Украина должна вернуть все деньги, которые США выделили Украине на борьбу против страны-агрессора России.
Александр Кочетков назвал риски, что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена. Агрессия РФ может выплеснуться на Казахстан, потому что Северный Казахстан России можно "защищать", его русскоязычное население, как и жителей Донбасса.
Больше новостей:
- Славянский НПЗ в России мощно атаковали спецслужбы Украины - СМИ
- Макрон хочет прекратить огонь в Украине на некоторое время: у Путина взбесились
- Путин пообещал россиянам продолжить войну: хочет создать "санитарную зону" в Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред