Завершение войны "за 24 часа": СМИ раскрыли план Трампа с уступками Киева Москве

Россия, и Украина "хотят сохранить лицо", цитируют СМИ Дональда Трампа.

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Стали известны подробности плана Дональда Трампа по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Для завершения войны РФ с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

Такие детали содержаться в плане экс-президента США Дональда Трампа, пишет издание The Washington Post.

Знакомые с планом Трампа говорят, что экс-президент США в приватном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

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При этом приводятся высказывания Трампа о том, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России.

"Любые предположения касательно плана Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет", - прокомментировала информацию представитель штаба Трампа Каролайн Ливитт.

Также отмечается, что бывший помощник Трампа в Белом доме Майкл Антон описал ожидаемые контуры плана как уступку Украиной территориями Крыма и Донбасса, а также ограничение расширения НАТО и побуждение Путина ослабить свою растущую зависимость от Китая.

Однако в разговоре с The Washington Post он сказал, что не общался с Трампом в течение 18-24 месяцев, а также отрицал, что знал что-то о плане Трампа по Украине.

Напомним, что Дональд Трамп назвал Зеленского "выдающимся продавцом" и требует вернуть деньги. Трамп отметил, что Украина должна вернуть все деньги, которые США выделили Украине на борьбу против страны-агрессора России.

Александр Кочетков назвал риски, что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена. Агрессия РФ может выплеснуться на Казахстан, потому что Северный Казахстан России можно "защищать", его русскоязычное население, как и жителей Донбасса.

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