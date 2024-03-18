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Путин пообещал россиянам продолжить войну: хочет создать "санитарную зону" в Украине

Юлия Закрепа
18 марта 2024, 09:36обновлено 18 марта, 10:24
Путин заявил, что если нападения продолжатся, Россия создаст "санитарную зону" с большей части украинской территории для "защиты" российской территории.
Путин пообещал россиянам продолжить войну: хочет создать 'санитарную зону' в Украине
Путин хочет создать "санитарную зону" в Украине / коллаж: Главред, скриншот: видео, deepstatemap

Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины, укреплять армию. Кроме того, он заявил о планах создать "санитарную зону" в Украине.

Путин заявил, что нужно "решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и вооруженные силы", передает Reuters.

"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан", - сказал он.

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На вопрос, считает ли он необходимым захватить Харьковскую область Украины, Путин ответил, что если нападения продолжатся, Россия создаст буферную зону из большей части украинской территории для защиты российской территории.

"Я не исключаю, что, учитывая трагические события, происходящие сегодня, мы будем вынуждены в какой-то момент, когда сочтем это целесообразным, создать некую "санитарную зону" на территориях, находящихся сегодня под киевским режимом", - сказал Путин.

Он отказался сообщить какие-либо подробности, но сказал, что такая зона, возможно, должна быть достаточно большой, чтобы предотвратить попадание вооружений иностранного производства на российскую территорию.

Он также заявил, что всем правоохранительным органам будет дано указание выявлять всех, кто с оружием воюет против России, имея в виду представителей Российского добровольческого корпуса.

Путин пообещал россиянам продолжить войну: хочет создать 'санитарную зону' в Украине
Путин рассказал предвыборные планы / скриншот: t.me/glavredinfo

Напомним, что российский диктатор Путин отчитался о боях в двух областях России и пожаловался на Украину. Глава Кремля Владимир Путин, пытаясь оправдать заход в Россию ополченцев РДК и ЛСР, обвинил во всем Украину, но никаких доказательств не предоставил.

После ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. Они убеждены, что России необходимы немедленные и коренные изменения и назрела "необходимость глубокой трансформации отношений власти с народом".

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