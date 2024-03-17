Славянский НПЗ в России мощно атаковали спецслужбы Украины - СМИ

В ночь на 17 марта Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ атаковала дронами Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
По словам источника "Української правди" в СБУ, можно говорить об успешном результате - был зафиксирован крупный пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью.
Собеседник отметил, что в целом дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.
"Благодаря СБУ аббревиатура "НПЗ" расшифровывается теперь, как "новый горящий завод", - говорится в сообщении.
Успешные операции ГУР
В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.
В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.
8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.
Удары по российским заводам: что известно
Напомним, что в ночь на воскресенье, 17 марта, в восьми регионах страны-агрессора России произошли мощные взрывы. Ночью жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края России сообщили о взрывах и пожаре в городе на нефтеперерабатывающем заводе.
Дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ. Вспыхнул мощный пожар.
В России дроны взорвали три НПЗ. Отмечается, что суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ. Источники также подтвердили, что ночная атака на российские НПЗ была результативной.
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