Славянский НПЗ в России мощно атаковали спецслужбы Украины - СМИ

В общем дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

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Украинские военные ударили по Славянскому НПЗ в России / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, скриншот: видео

В ночь на 17 марта Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ атаковала дронами Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

По словам источника "Української правди" в СБУ, можно говорить об успешном результате - был зафиксирован крупный пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью.

Собеседник отметил, что в целом дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.

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"Благодаря СБУ аббревиатура "НПЗ" расшифровывается теперь, как "новый горящий завод", - говорится в сообщении.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Удары по российским заводам: что известно

Напомним, что в ночь на воскресенье, 17 марта, в восьми регионах страны-агрессора России произошли мощные взрывы. Ночью жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края России сообщили о взрывах и пожаре в городе на нефтеперерабатывающем заводе.

Дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ. Вспыхнул мощный пожар.

В России дроны взорвали три НПЗ. Отмечается, что суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ. Источники также подтвердили, что ночная атака на российские НПЗ была результативной.

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