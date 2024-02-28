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"Бавовна" будет цвести: ГУР анонсировало неприятные сюрпризы для оккупантов

Руслана Заклинская
28 февраля 2024, 22:44обновлено 28 февраля, 23:39
Преимуществом Украины в противостоянии с Россией является "качество" наших людей, поскольку "мы защищаем родину", сказал представитель ГУР.
'Бавовна' будет цвести: ГУР анонсировало неприятные сюрпризы для оккупантов
Украина и в дальнейшем будет бить по важным объектам России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 18 отдельная бригада армейской авиации

На всех важных для оккупантов объектах "бавовна будет цвести". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин в эфире телемарафона.

По его словам, объекты, которые работают на Россию, являются потенциальной целью Вооруженных сил Украины. Ерин подчеркнул, что Силы обороны будут продолжать действовать активно на таких объектах.

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"Уже не раз отмечалось, что все объекты, которые могут работать или работают на "министерство нападения" Российской Федерации, являются потенциальной целью для наших Сил обороны. И мы можем вас заверить, что "бавовна" будет продолжать цвести на всех таких важных для оккупантов объектах", - заверил он.

Ерин подчеркнул, что преимуществом Украины в противостоянии с Россией является "качество" наших людей, поскольку "мы защищаем родину". Также украинские воины способны быстро учиться и осваивать новые виды вооружения, находить им новые способы применения.

"В этом наше большое преимущество", - подытожил представитель ГУР.

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и" Альфы " СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Прилеты по оккупантам

Напомним, 28 февраля украинские артиллеристы ударили ракетами по месту скопления сил 155-й отдельной мотопехотной бригады РФ в Еленовке, как подтверждают кремлевские "военкоры". Атака произошла во время награждения отдельных военнослужащих бригады. По предварительным данным пропагандистов, 19 оккупантов "задвохсотились", еще 12 - среди "трехсотых".

Также 13 февраля во временно оккупированном Мариуполе произошел мощный взрыв, вероятно, в результате прилета по расположению российских военных в городе. Местные утверждают, что взрыв был очень сильным и его слышали в разных частях города.

Как сообщал Главред, 7 февраля, вблизи российского Ижевска прогремел мощный взрыв. Взрыв произошел в селе Ягул в 12 километрах от Ижевска, где расположен ряд военных объектов. Именно там расположен полигон Воткинского военного завода.

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