Дроны СБУ и ГУР разнесли НЛМК: СМИ раскрыли детали мощной "бавовны" в Липецке

После серии взрывов на НЛМК начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода.

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НЛМК атаковали дроны / @vchkogpu

Удар по Новолипецкому металлургическому комбинату в РФ в ночь на 24 февраля, со взрывами и пожаром, стал результатом удачной операции украинских спецслужб – СБУ и ГУР.

Это один из самых крупных подобных заводов России, работающий на армию РФ, пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

НЛМК, в том числе, работает на военно-промышленном комплексе и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины - это законная цель.

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Подробности удара по НЛМК

Отмечается, что после мощных взрывов в Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода.

Уточняется, что беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.

Отмечается, что владельцем пораженного комбината является приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей России.

Чем могли ударить по НЛМК

Как пишет в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко, для удара по НЛМК могли применить БПЛА "Лютий".

Он уточняет, что "Лютий" производится на предприятиях концерна "Укроборонпромом".

Точные характеристики дрона неизвестны, добавил Цаплиенко.

Смотрите видео - по НЛМК могли ударить дронами "Лютий":

/ Скриншот

Что известно о дронах "Лютий"

Ранее издание Defense Express писало о том, что новый дальнобойный украинский дрон способен преодолеть расстояние в тысячу километров. На это указывает рисунки на корпусе, который повторяет официальные фото от "Укроборонпрома" с эмблемой на носовой части и надписью "аз воздам" рядом с двигателем.

/ Facebook А.Гвоздяр

Аналитики считают, что новый БПЛА будет намного меньше "Байрактара", судя по размеру двигателя. Вероятно, разработчики использовали аналогичное аэродинамическое решение, которое также лежит в основе разведывательного дрона PD-2 от UkrSpecSystems. По мнению экспертов, представленный дрон по габаритам будет как раз между этими двумя моделями.

Напомним, в Липецке дроны атаковали крупнейший в РФ металлургический завод. По словам очевидцев, сначала был слышен гул, похожий на звук беспилотника, а затем раздался громкий взрыв в районе Новолипецкого металлургического комбината.

Как сообщалось ранее, в Москве 13 февраля случился пожар на производственных площадках авиационного завода МиГ на Ленинградском проспекте. Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров. По предварительной информации, пожар был в цеху, который пристроен к корпусу завода.

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