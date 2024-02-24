В Липецке дрон атаковал крупнейший в РФ металлургический завод – вспыхнул пожар

В ночь на 24 февраля в российском Липецке прогремели взрывы в районе Новолипецкого металлургического комбината. После взрывов вспыхнул мощный пожар.
"Сначала был слышен гул, похожий на звук беспилотника, а затем раздался громкий взрыв в районе Новолипецкого металлургического комбината, после чего в воздухе появился дым", — сообщает Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, пожар возник на территории коксохимического цеха.
В данный момент на территории комбината продолжают работать экстренные службы.
Отмечается, что НЛМК — один из крупнейших сталелитейных комбинатов в России. Продукция завода применяется в стратегически важных отраслях экономики, от строительства и машиностроения до производства энергетического оборудования.
Также российский Telegram-канал Mash сообщил, что Новолипецкий металлургический комбинат производит сталь с полимерным покрытием.
Смотрите видео - В Липецке прогремел взрыв и начался большой пожар:
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что произошло "возгорание в одном из цехов НЛМК". По его словам пострадавших в результате инцидента нет.
Артамонов добавил, что, "по неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата". Сейчас эту информацию проверяют, добавил он.
Как сообщал Главред, в Москве 13 февраля случился пожар на производственных площадках авиационного завода МиГ на Ленинградском проспекте. Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров. По предварительной информации, пожар был в цеху, который пристроен к корпусу завода.
Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что главная причина инцидента на заводе – российская военная агрессия против Украины.
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