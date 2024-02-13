Там делают самолеты, из которых РФ бьет по Украине: в Москве горит завод МиГ

В Москве случился пожар на производственных площадках авиационного завода МиГ на Ленинградском проспекте. Площадь возгорания составляет около 70 квадратных метров. По предварительной информации, пожар в цеху, которые пристроен к корпусу завода.
Как сообщает Telegram-канал Baza, возгорание случилось на 2-м и 3-м этажах здания. Причина пожара неизвестна.
"По данным "Базы", возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания — причина пожара пока остаётся неизвестной. Площадь пожара — 70 квадратных метров. На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода", - подчеркивается в сообщении.видео дня
Кадры пожара на авиазаводе МиГ:
Что известно о заводе МиГ в Москве
Акционерное общество "Российская самолётостроительная корпорация "МиГ" – российская авиастроительная компания, которая занимается конструированием, изготовлением, поддержкой и ремонтом самолетов МиГ.
Речь идет, в том числе, о самолетах МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, МиГ-31 и МиГ-35.
МиГ-35 считается новейшим и флагманским продуктом предприятия.
Войска РФ применяют МиГ по территории Украины
Российские оккупанты неоднократно поднимали в небо истребители МиГ-31К, из которых запускали ракеты Кинжал по Украине. Самолет способен наносить удары ракетами с дальностью 2,5 тысячи километров.
Пропагандисты РФ в ноябре прошлого года заявляли, что новейший МиГ-35 применялся оккупантами против Украины в ходе полномасштабной войны. Дескать, испытания еще не завершены, а истребитель применяется.
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