"Друзья Украины работают": в ГУР прокомментировали пожар на заводе "МиГ" в Москве

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал возникший пожар на территории завода "МиГ" в Москве. Сделал он это в эфире телемарафона.
"Завод и эти помещения, очевидно, задействованы и имеют непосредственное отношение к поставке комплектующих военно-космическим силам страны-агрессора. Что касается последствий, а также продолжения этих инцидентов, то информация собирается, уточняется", - говорил офицер.
Юсов также отметил, что главная причина произошедшего инцидента на заводе – российская военная агрессия против Украины.
"Можно сказать, что уже на территории РФ часто сложно отличить, что стало следствием деградации ВПК, администрирования, в целом инфраструктуры, что стало следствием нарушения правил пожарной безопасности, что стало следствием отчаянной борьбы или местных сил сопротивления или друзей Украины, которые, конечно, работают и в глубоком тылу", - подытожил он.
Напомним, в Москве 13 февраля случился пожар на производственных площадках авиационного завода МиГ на Ленинградском проспекте. Площадь возгорания составляет около 70 квадратных метров. По предварительной информации, пожар в цеху, которые пристроен к корпусу завода.
Как сообщал Telegram-канал Baza, возгорание случилось на 2-м и 3-м этажах здания. Причина пожара неизвестна.
"По данным "Базы", возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания — причина пожара пока остаётся неизвестной. Площадь пожара — 70 квадратных метров. На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода", - подчеркивается в сообщении.
К слову до этого российские оккупанты неоднократно поднимали в небо истребители МиГ-31К, из которых запускали ракеты Кинжал по Украине. Самолет способен наносить удары ракетами с дальностью 2,5 тысячи километров.
Пропагандисты РФ в ноябре прошлого года заявляли, что новейший МиГ-35 применялся оккупантами против Украины в ходе полномасштабной войны. Дескать, испытания еще не завершены, а истребитель применяется.
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