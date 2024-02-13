УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Друзья Украины работают": в ГУР прокомментировали пожар на заводе "МиГ" в Москве

Дмитрий Видоменко
13 февраля 2024, 17:40
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал возникший пожар на территории завода "МиГ" в Москве.
Юсов, завод
Андрей Юсов из ГУР прокомментировали пожар на заводе "МиГ" в Москве / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал возникший пожар на территории завода "МиГ" в Москве. Сделал он это в эфире телемарафона.

"Завод и эти помещения, очевидно, задействованы и имеют непосредственное отношение к поставке комплектующих военно-космическим силам страны-агрессора. Что касается последствий, а также продолжения этих инцидентов, то информация собирается, уточняется", - говорил офицер.

Юсов также отметил, что главная причина произошедшего инцидента на заводе – российская военная агрессия против Украины.

видео дня

"Можно сказать, что уже на территории РФ часто сложно отличить, что стало следствием деградации ВПК, администрирования, в целом инфраструктуры, что стало следствием нарушения правил пожарной безопасности, что стало следствием отчаянной борьбы или местных сил сопротивления или друзей Украины, которые, конечно, работают и в глубоком тылу", - подытожил он.

Напомним, в Москве 13 февраля случился пожар на производственных площадках авиационного завода МиГ на Ленинградском проспекте. Площадь возгорания составляет около 70 квадратных метров. По предварительной информации, пожар в цеху, которые пристроен к корпусу завода.

Как сообщал Telegram-канал Baza, возгорание случилось на 2-м и 3-м этажах здания. Причина пожара неизвестна.

"По данным "Базы", возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания — причина пожара пока остаётся неизвестной. Площадь пожара — 70 квадратных метров. На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода", - подчеркивается в сообщении.

К слову до этого российские оккупанты неоднократно поднимали в небо истребители МиГ-31К, из которых запускали ракеты Кинжал по Украине. Самолет способен наносить удары ракетами с дальностью 2,5 тысячи километров.

Пропагандисты РФ в ноябре прошлого года заявляли, что новейший МиГ-35 применялся оккупантами против Украины в ходе полномасштабной войны. Дескать, испытания еще не завершены, а истребитель применяется.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МиГ-31 новости Москвы Андрей Юсов
Реклама

Главное за день

Сырский назвал "прорывное" оружие на фронте и сравнил потери Украины и РФ

Сырский назвал "прорывное" оружие на фронте и сравнил потери Украины и РФ

18:41 Украина
Взорвали ЗРК Бук РФ, оккупанты считают потери: детали "бавовны" под Мариуполем

Взорвали ЗРК Бук РФ, оккупанты считают потери: детали "бавовны" под Мариуполем

17:51 Украина
Вступление Украины в НАТО после саммита в июле: в США раскрыли планы Альянса

Вступление Украины в НАТО после саммита в июле: в США раскрыли планы Альянса

17:29 Мир
Все главные новости

Популярное

Возвращаются с потерями в 70% солдат: ситуация на Левобережье Херсонщины 48312

Возвращаются с потерями в 70% солдат: ситуация на Левобережье Херсонщины

Яд не нужен: как навсегда избавиться от мышей в доме и во дворе 19746

Яд не нужен: как навсегда избавиться от мышей в доме и во дворе

Все очень быстро закончится : экс-полковник КГБ назвал цель Путина в войне 12763

"Все очень быстро закончится": экс-полковник КГБ назвал цель Путина в войне

Гороскоп на завтра 14 февраля 2024: Стрелецов подведет здоровье, Рыбам - повышение 9627

Гороскоп на завтра 14 февраля 2024: Стрелецов подведет здоровье, Рыбам - повышение

Последние новости

18:41

Сырский назвал "прорывное" оружие на фронте и сравнил потери Украины и РФ

18:39

Гельман рассказал, при каком условии начнется раскол в РФ

18:37

Что нельзя клеить суперклеем: простые советы, которые должен знать каждый

18:36

Когда удобрять газон после зимы: двор поразит своим видом веснойВидео

18:29

"Цена бездействия": Байден обратился к Палате представителей из-за Украины

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
18:00

Эксперт по садоводству рассказала, как навсегда избавиться от сорняков

17:54

Трамп снова набросился на НАТО из-за Украины: сделал скандальное заявление

17:51

Взорвали ЗРК Бук РФ, оккупанты считают потери: детали "бавовны" под МариуполемФото

17:40

"Друзья Украины работают": в ГУР прокомментировали пожар на заводе "МиГ" в Москве

Реклама
17:29

Вступление Украины в НАТО после саммита в июле: в США раскрыли планы Альянса

17:23

"Она меня раздражает": Приходько захейтила психолога Наталью Холоденко

16:59

Некоторым людям в Украине уже с весны повысят пенсии на тысячу грн: кому повезет

16:51

Путин вдвое увеличит войска у границ с НАТО, растет угроза Третьей мировой – СМИ

16:47

СМИ выяснили, как Starlink попадают на фронт к русским

16:43

Фейк о "потерях" ВСУ у Селидово: бригадный генерал разнес ИПСО россиян

16:33

Лопес за громадные деньги спела и сплясала в Дубае в окружении путинистов

16:20

Почему нельзя промывать макароны: секрет, который знают не все

16:20

РФ может воевать без производства техники 3 года: в Reuters объяснили детали

16:09

Максим Галкин показал редкий отдых с 10-летними близнецами от Аллы ПугачевойВидео

15:59

ВСУ укрепляют плацдарм в Крынках: морпехи подняли еще один флаг УкраиныВидео

Реклама
15:58

"Нет возможностей удерживать Авдеевку": ВСУ получили мощное подкрепление - спикер 110-й ОМБр

15:49

В Кремле испугались выпускать Путина на дебаты и придумали нелепую отговорку

15:47

Украинская актриса откровенно рассказала, почему колеблется стать матерью

15:46

Появилась реакция Зеленского на решение Сената США о помощи Украине

15:24

Ночует у нее: Тома Круза и российскую модель таки уличили в отношениях

15:10

"Не поможет Украине": Маск зашкварился скандальным заявлением о войне и о Путине

14:59

Как удалить стойкие пятна с ковра с помощью пива: результат удивит

14:59

Самые большие потери за сутки с начала года: Тарнавский о ситуации на фронте

14:56

Польский министр извинился за высыпанное зерно, но обвинил Украину в "эмоциональности"

14:54

"Поощрение агрессии РФ против НАТО": республиканцы разнесли заявление Трампа

14:34

"Может длиться годами": немецкий эксперт назвал несколько сценариев продолжения войны

14:07

Димопулос увидела "другой уровень правды" после семинара у россиянина

13:59

До войны 10 лет: Россия наращивает войска на границах с НАТО - разведка Эстонии

13:59

Легко и быстро: повар рассказал, как приготовить идеальные блины на Масленицу

13:57

"Они должны находить работу": каких переселенцев оставят без выплат с 1 марта

13:42

Церковный праздник 14 февраля: стрижку и маникюр нужно отложить

13:37

Как понять, что кот вас любит: подает необычные знакиВидео

13:28

Любовник-альфонс предательницы Ани Лорак высказался про их роман

13:16

Там делают самолеты, из которых РФ бьет по Украине: в Москве горит завод МиГВидео

13:06

Могут ли войска РФ нанести массированный удар 24 февраля: в ВСУ объяснили ситуацию

Реклама
12:58

Помощь Украине от США на $60 млрд: Сенат окончательно поддержал законопроект

12:46

Что можно сделать из пятилитровой баклажки: 5 поделок, которые упростят жизнь

12:26

В оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв: пишут о прилете по оккупантам

12:15

Условный срок не спасает от мобилизации: в Нацполиции дали разъяснения

12:11

Не хотят полагаться на США: в ЕС заговорили о создании своего ядерного оружия

12:03

Дрожал от страха и фальшиво выл: Киркоров выступил перед оккупантами на фронтеВидео

12:00

"Не сочувствие": политолог о реакции Запада на указ о "украинских" землях в РФ

11:56

В Конгрессе грозятся ультиматумом по проекту с помощью Украине: выдвинули требование

11:35

Наступление на Авдеевку стало для РФ катастрофой: Коваленко назвал огромные потери оккупантов

11:22

"Почти сутки под землей": 15 воинов ВСУ застряли в тоннеле под оккупантами

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять