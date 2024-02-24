"Экипаж уничтожен": в ГУР раскрыли новые детали ликвидации самолета А-50 РФ

А-50 был модернизирован современной техникой и ориентировочно оценивался в $350 млн, подчеркнул Андрей Юсов.

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В РФ уничтожили самолет А-50 / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Десять членов экипажа сбитого 23 февраля российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У уничтожены, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов.

"Экипаж уничтожен. 10 членов экипажа, подготовка которых занимает длительное время и стоит немало средств, уничтожены", - сказал он в эфире телемарафона.

Как отметил Юсов, "дорогостоящий самолет с российской современной модернизированной техникой ориентировочной стоимостью $350 млн приняла земля Трудовой Армении (населенный пункт, возле которого произошло крушение самолета – ред.)".

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"Это успешная совместная операция ГУР МО и Воздушных Сил Украины", - сказал Юсов, отметив, что операция была сложной и нестандартной, требующей большой и тщательной подготовки, но она была "крайне успешной". По его словам, такие операции будут продолжаться.

Что известно о самолете А-50 А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А-50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Ликвидация российского самолета А-50У

Ранее Владимир Зеленский заинтриговал заявлением об уничтожении А-50. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение 23 февраля российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Напомним, 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Ликвидацию А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Они отслеживали местонахождение российских бортов.

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