"Экипаж уничтожен": в ГУР раскрыли новые детали ликвидации самолета А-50 РФ

Десять членов экипажа сбитого 23 февраля российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У уничтожены, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов.
"Экипаж уничтожен. 10 членов экипажа, подготовка которых занимает длительное время и стоит немало средств, уничтожены", - сказал он в эфире телемарафона.
Как отметил Юсов, "дорогостоящий самолет с российской современной модернизированной техникой ориентировочной стоимостью $350 млн приняла земля Трудовой Армении (населенный пункт, возле которого произошло крушение самолета – ред.)".
"Это успешная совместная операция ГУР МО и Воздушных Сил Украины", - сказал Юсов, отметив, что операция была сложной и нестандартной, требующей большой и тщательной подготовки, но она была "крайне успешной". По его словам, такие операции будут продолжаться.
Что известно о самолете А-50
А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
А-50 может применяться:
- для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
- для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;
- для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
- может служить воздушным командным пунктом.
А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.
На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.
Ликвидация российского самолета А-50У
Ранее Владимир Зеленский заинтриговал заявлением об уничтожении А-50. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение 23 февраля российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
Напомним, 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Ликвидацию А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Они отслеживали местонахождение российских бортов.
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