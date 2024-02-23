Горит адским пламенем: украинские силы уничтожили российский самолет А-50

По предварительным данным, самолет был сбит над Азовским морем, а его обломки упали на территории РФ.

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ВСУ и ГУР сбили российский самолет А-50 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В России упал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Его сбили в ходе совместной операции ГУР и Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщил источник LIGA.net в силах безопасности и обороны.

По предварительным данным, его сбили в районе Азовского моря, а сами обломки упали на территории Краснодарского края.

Источники РБК-Украина в Силах обороны заявили, что самолет, скорее всего, уничтожен полностью.

видео дня

"Шансов на сохранение самолета минимальные", - говорит источник.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил информацию об уничтожении самолета.

"Самолетик", - написал он.

Андрей Ермак подтвердил уничтожение А-50 / фото: скриншот

Уничтожение А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.

"Баян, ты где?" А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать! Спасибо Главному управлению разведки МОУ и всем, кто обеспечил результат! Работаем дальше! Вместе к победе", - написал Олещук.

ВСУ сбили российский А-50 / фото: скриншот

В Сети появились кадры, на которых видно, что самолет выпускает тепловые ловушки, после чего в него попадает ракета, он взрывается и начинает падать. В небе видны яркие вспышки и слышно взрыв.

Смотрите видео с уничтожением российского самолета А-50:

ВСУ и ГУР сбили российский самолет А-50 / фото: скриншот

Также россияне опубликовали видео с места падения самолета. Большое яркое пламя видно издали.

Смотрите видео с уничтожением российского самолета А-50:

ВСУ и ГУР сбили российский самолет А-50 / фото: скриншот

Россияне опубликовали еще одно видео, но уже с другого ракурса. Человек, который снимает видео, говорит за кадром, что упал еще один самолет. По предварительным данным это может быть Ил-22, однако подтверждений пока нет.

Смотрите видео с уничтожением российского самолета А-50:

ВСУ сбили российский самолет А-50 / фото: скриншот

Что известно о самолете А-50 А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А-50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Уничтожение А-50 14 января

Как сообщал Главред, Украина официально подтвердила сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января. Об этом сообщил на тот момент еще главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!", - написал он.

Также, спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк прокомментировала поражение самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 российских оккупантов над акваторией Азовского моря. Она подчеркнула, что это может отсрочить новые ракетные удары РФ по Украине.

Помимо прочего, спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат заявил, что потеря Россией одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 заставит оккупантов вести себя в небе более осторожно, но не может кардинально повлиять на расстановку сил с применением авиации на фронте.

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