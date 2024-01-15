РФ "выкололи глаза": сбитый А-50 наводил ракеты на цели в Украине – Силы обороны

С помощью самолета А-50 россияне наблюдали за целями в Украине, пояснила Наталья Гуменюк.

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Уничтожен самолет РФ А-50 / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк прокомментировала поражение самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 российских оккупантов над акваторией Азовского моря.

Это может отсрочить новые ракетные удары РФ по Украине, подчеркнула она в ходе брифинга в "Media Center Ukraine - Ukrinform".

"Фиксируем сбитие двух единиц авиации. Причем не простых единиц авиации, а тех, на которых разворачивались соответствующие командные пункты", - отметила представитель Сил обороны юга Украины.

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По ее словам, уничтоженный А-50 служил фактически "глазами" противника, поскольку с его помощью россияне наблюдали за территорией Украины, при этом борт наводил ракетные удары по городам.

"И именно с помощью А-50 раскрывалась максимально ситуация с будущими целями. Поэтому будем рассчитывать на то, что такой удар будет достаточно чувствительным и, по меньшей мере, отсрочит будущие ракетные удары", - добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удар по самолетам А-50 и Ил-22 РФ

Ранее Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских А-50 и Ил-22 в Приазовье. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Позднее появилась информация о том, что А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые. Российский самолет А-50 был сбит, его экипаж погиб, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22. Самолёт А-50, его скорость и высоту полёта невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.

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