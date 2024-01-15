"Самый громкий facepalm": эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22

Самолёт А-50, его скорость и высоту полёта, невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.

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Российская сторона утверждает, что самолеты были поражены в результате friendly fire / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал "птичкопад" над Азовским морем и развенчал заявления российских пабликов о том, что уничтожение А-50 и Ил-22 стало результатом "дружеского огня" (friendly fire).

По словам Коваленко, сейчас российская сторона активно разгоняет пояснение данного ЧП, мол, это был "friendly fire" и не сработала система "свой-чужой".

"И, в целом, этой версии вполне могло бы вериться, ведь российское ПВО только в 2023-м сбило над временно оккупированными Запорожской и левобережной Херсонской областями несколько своих бортов тактической авиации и ударных вертолётов Ка-52. Но есть нюанс", - написал эксперт в Telegram.

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Коваленко объяснил, что пункт управления/самолет-ретранслятор Ил-22 и ДРЛО А-50 второй год подряд летают по одним и тем же маршрутам.

"День за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем, Ил-22, обычно до 6 бортов, поднимались с аэродромов "Ахтубинск", "Ростов-на-Дону", "Мариновка" в воздушное пространство и пролетали над Воронежской, Ростовской, ВОТ Луганской, Запорожской областями и в том числе над Азовским морем. Аналогично и А-50, обычно до 4 бортов, поднимались с аэродромов "Ахтубинск", "Анапа" и "Крымск" и поочередно заходили на дежурство в воздушное пространство над акваторией Азовского моря", - рассказал Коваленко.

По его словам, даже с неработающей системой "свой-чужой" эти самолёты должны были быть визуально на радарах операторов ПВО как свои. К тому же, самолёт таких размеров, его скорость и высоту полёта, невозможно спутать, например, с ракетой или истребителем противника.

"Если это и был "friendly fire", то он войдёт в мировую историю войн и конфликтов как самый громкий facepalm. Если же нет... То это очень уникальный случай во всё той же мировой истории войн и конфликтов. Два, настолько уникальных самолёта были "приземлены" в настолько глубокой тыловой зоне", - резюмировал Коваленко.

Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22

Украинские военные сбили сразу два российских самолета над акваторией Азовского моря. Это произошло вечером 14 января. Речь идет о самолетах А-50 и Ил-22.

Как сообщалось, Воздушные силы сбили российский военный самолет-разведчик А-50 и повредили Ил-22М11 с бортовым номером 75106.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук косвенно подтвердил уничтожение российских самолетов над Азовским морем 14 января.

Утром в понедельник он опубликовал в Telegram траурный пост, посвященный ракетному удару россиян по многоэтажке в Днепре, который произошел 14 января 2023 года.

"Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди! P.S. Пока без деталей", - написал командующий ВС ВСУ.

Что известно о самолете А-50

А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

А-50 может применяться:

для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом.

А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.

На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Как сообщал Главред, в феврале 2023 года на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета A-50 и снегоуборочной техники. После этого инцидента российский A-50 покинул территорию Беларуси.

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