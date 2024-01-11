Россияне готовят масштабное наступление в феврале: эксперт назвал опасные направления

На Авдеевском направлении происходит увеличение российской группировки и это будет продолжаться, считает Коваленко.

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Оккупанты готовят наступление на Украину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 17 отдельная танковая Криворожская бригада

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что масштабная и отчаянная новая волна наступления противника на определенных участках фронта может состояться в феврале.

"В районе Авдеевки противник будет продолжать наступать. И именно те явления, которые мы сейчас можем наблюдать, на это указывают. Российское командование применяет у Авдеевки преимущественно подразделения 1-го армейского корпуса, а это мобики так называемой ДНР. В таком случае регулярные войска, которые наиболее боеспособны, не так часто фигурируют во время боевых действий. То есть происходит экономия этого ресурса", - отметил он в эфире телеканала "Еспресо".

По словам Коваленко, если сравнивать с 2023 годом, то на начало 2024 года группировка врага, которая оперирует в районе Авдеевки, увеличена с 40 тыс. личного состава до 45 тыс. происходит увеличение этой группировки и это будет продолжаться.

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"То есть основная волна, я бы сказал, не только масштабная, но и отчаянная, еще впереди. Она будет происходить в феврале, когда будет накоплен врагом соответствующий ресурс. Также будут продолжаться и штурмовые действия россиян по левобережной Херсонщине в направлении крынок. Они там не остановятся, так же как в районе Запорожской области и будут пытаться вернуть позиции под свой контроль в районе ивового, Прокоповки, Работиного. Есть также опасения по поводу возобновления наступательных действий в направлении Угледара. Были расчеты, что противник может начать это наступление до нового года, но он этого не сделал. Как бы это ни звучало цинично, лучше бы они начали к Новому году это наступление, потому что мы сейчас можем наблюдать такую задержку, которая означает, что враг накапливает ресурс для более мощного наступления. Итак, оккупанты действительно планируют в первом квартале 2024 года решить вопрос с Угледаром", - резюмировал Александр Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Напомним, что наступление россиян начнется 10 или 15 января. По словам аналитика Александра Мусиенко, россияне после перегруппировки могут начать новое наступление на Купянском и Лиманском направлениях уже совсем скоро.

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