Комитет ВР принял решение по законопроекту о мобилизации: нардеп раскрыл детали

Комитет по социальной политике Верховной Рады не согласен с некоторыми пунктами и принял следующее решение - читайте в материале.

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ВРУ приняла решение о мобилизации / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что 8 января комитет по социальной политике Верховной Рады принял следующее решение по правительственному законопроекту о мобилизации. Оно является единогласным.

Народный депутат на своей странице в Facebook сообщил, что чиновники приняли несколько решений.

Рекомендовать главному комитету по этому законопроекту (комитету по национальной безопасности и обороне) доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов (включая тот, который подал Гончаренко) и предложений Министерства по вопросам социальной политики.

Разработать отдельный законопроект об увольнении срочников, который бы учитывал в том числе предложение нардепа об их увольнении в течение 2 месяцев.

"То есть и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в котором он подан", - подытожил Гончаренко.

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Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Давид Арахамия заявил, что военное руководство внесло запрос о мобилизации 500 тысяч военных. Парламент ожидает готовый документ.

Профильный комитет Рады начал рассмотрение законопроекта о мобилизации. Для ответа на вопросы депутатов, на заседании профильного комитета Верховной Рады присутствуют Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против мобилизации заключенных и судимых, однако отметил увеличение мобилизованных. По словам неназванного нардепа, Залужный уверял политиков, что Генштаб будет беречь каждую жизнь.

ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации. В Командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали о дополнительных трех категориях, подлежащих мобилизации и кого могут призвать в армию.

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