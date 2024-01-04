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Залужный выступил против мобилизации заключенных и судимых - СМИ

Яна Ставская
4 января 2024, 19:53
Обсуждение скандального законопроекта о мобилизации в комитете сегодня было "очень эмоциональным", делятся депутаты.
Залужный выступил против мобилизации заключенных и судимых - СМИ
Продолжаются обсуждения по отдельным нормам в скандальном законопроекте о мобилизации / Коллаж: Главреда. Фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Валерий Залужный выступил против привлечения к армии заключенных и судимых, пишет NV со ссылкой на источники среди участников заседания Комитета ВР по нацбезопасности. Сегодня там рассматривать законопроект об усилении мобилизации.

По словам собеседников издания, обсуждения норм правительственного законопроекта "были очень эмоциональными". Сам же Залужный выступил против идеи призывать в ВСУ заключенных.

"Он (Залужный - Главред) выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: армия - это что, для плохих людей? Это не так. Но он также сказал: мне надо люди, россияне уже призвали 400 тысяч, и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч - до 400 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите воюйте, если не обеспечите", - пересказывают слова Залужного собеседники NV.

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По словам неназванного нардепа, Залужный уверял политиков, что Генштаб будет беречь каждую жизнь.

"На каждого призванного по 80 дней обучения будет. Но дайте мне людей", - делится депутат выступлением Залужного.

На комитете также присутствовали министр образования и науки Оксен Лисовой, председатель Нацполиции Иван Выговский, министр Кабмина Олег Немчинов. Они просили не принимать в таком виде законопроект.

В то же время министр обороны Рустем Умеров "за" то, чтобы вынести законопроект на голосование Рады в "правительственном" варианте, поскольку "в комитете, кроме Безуглой (нардепа Марьяны Безуглой - Главред), никто не хочет разрабатывать новую версию документа".

Другая часть депутатов поддерживает изменения в законопроект, но от правительства, чтобы Кабмин не "перекладывал ответственность на парламент".

Мобилизация в Украине 2024

25 декабря 2023 года Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об усилении мобилизации. В частности, авторы инициативы предлагают уменьшить призывной возраст до 25 лет, ввести ряд ограничений для уклонистов и ужесточить другие наказания за уклонение от военной службы.

Документ уже обсуждается в комитетах ВР. Верховная Рада планирует его рассмотреть 10 января.

После шквала критики со стороны общественности в правящем монобольшинстве в ВР "Слуге народа" сообщили, что депутаты готовят "компромиссный" законопроект.

Ранее в "Слуге народа" подтвердили получение запроса от военных о мобилизации 500 тысяч человек. Об этом также говорил Зеленский, но президент требовал больше аргументов, чтобы поддержать эту инициативу.

Залужный, в свою очередь, подчеркнул, что Генштаб не давал запроса в Кабмин по поводу конкретных цифр по мобилизованным в 2024 году. В данные в 500 тысяч человек входят текущие потребности, формирование новых воинских частей и прогнозирование потерь в 2024 году.

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мобилизация ВСУ мобилизация в армию Валерий Залужный
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