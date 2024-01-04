Мощные взрывы возле Севастополя: ВСУ поразили командный пункт соединения оккупантов

Вооруженные силы Украины днем 4 января ударили по командному пункту соединения российских захватчиков вблизи Севастополя.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ в Telegram. Отмечается, что удар был нанесен около 15:00.
Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук после успешной атаки поблагодарил за проведение операции пилотов Воздушных сил и всех причастных.
"Привет оккупантам в Крыму! Жду от вражеской пропаганды эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4-го января и в очередной раз спасибо пилотам Воздушных сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу", – отметил Олещук.
Напомним, днем в четверг, 4 января, в Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу, а перед этим перекрыли движение по Керченскому мосту. В течение почти часа захватчики жаловались на массированный ракетный обстрел. В Севастополе и Евпатории раздавались взрывы.
После этого спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал взрывы во временно оккупированном Крыму.
"Это, можно сказать, происходит в онлайн-режиме. Речь о том, что украинские Силы обороны продолжают работу. А когда будет возможность обнародовать результаты и поделиться ими, то это обязательно будет сделано", – объяснил Юсов.
Взрывы в оккупированном Крыму
В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму гремели взрывы – был уничтожен российский десантный корабль "Новочеркасск". После этого в Воздушных силах ВСУ заявили о спланированной операции. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что корабль был уничтожен в результате удара пилотов тактической авиации Воздушных сил. По его словам, это была спланированная операция и Вооруженных сил, и других силовых структур. Игнат добавил, что на "Новочеркасске", вероятно, был мощный боекомплект.
Также 30 декабря в Севастополе прогремел мощный взрыв. В Минобороны РФ заявили, что утром 30 декабря Военно-морские силы Украины направили на Крым беспилотный катер, но его якобы удалось уничтожить.
2 января во временно оккупированном Россией Крыму раздавались взрывы. Как отметили местные телеграм-каналы, вероятно был нанесен удар по аэродрому Бельбек. В то же время, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что данный аэродром является основной авиационной базой противника, которую используют для нападения на Украину.
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